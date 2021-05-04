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Dünya genelinde vakalar ciddi sayılara ulaştı

Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 154 milyonu, can kaybı da 3 milyon 226 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü çarpıcı bir veri açıkladı. Dünyada son iki haftada, pandeminin ilk 6 ayındakinden daha fazla vaka tespit edildiği belirtildi.

04 Mayıs 2021 Salı 09:29
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Dünya genelinde vakalar ciddi sayılara ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde vakaların ciddi sayılara ulaştığını açıkladı.

Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, son iki haftadaki vaka sayısının, pandeminin ilk 6 ayındakinden fazla olduğunu söyledi.

Geçen haftaki vakaların yarısından fazlasının Brezilya ve Hindistan'da kaydedildiğine işaret etti.

Virüsün varyantları yayılıyor

Koronavirüsün farklı varyantları yayılmaya devam ediyor.

İsrail'de ilk kez Brezilya ve Şili varyantları tespit edildi. Fas'ta ise ilk kez Hindistan varyantı kayıtlara geçti.

Aşı olana "seyahat izni" önerisi

Avrupa Birliği Komisyonu üye ülkelere sınırları açma önerisinde bulundu.

Avrupa Birliği onaylı aşıları yaptıran kişiler için mevcut seyahat kısıtlamalarının kaldırılması tavsiye edildi.

12-15 yaş aralığına BionTech aşısı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan ise umutlandıran bir açıklama geldi.

Pfiezer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için kullanılmasının değerlendirildiği duyuruldu. Klinik çalışmalar incelenerek değerlendirmenin sonuçları haziranda açıklanacak.

ABD'de kullanımı onaylanabilir

Benzer bir gelişme ABD'de yaşandı. New York Times gazetesi, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasına gelecek hafta başında onay verebileceğini yazdı.

Aşı uygulamaları sonuç veriyor

İngiltere'de ve ABD'de aşı uygulamaları sonuç veriyor. Pazar günü Londra'da salgının başından bu yana üçüncü kez koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

ABD'de aşıya teşvik kampanyası

ABD'nin Los Angeles şehrinde ise 410 gün sonra ilk defa koronavirüs kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Maryland Eyalet Valisi aşı yaptırmaya teşvik için ilginç bir kampanya başlattı.

Vali, aşı olan devlet çalışanlarına 100 dolar teşvik verileceğini açıkladı.

İspanya'da tedbirler gevşetiliyor

İspanya'da salgın nedeniyle 15 aydır ara verilen boğa güreşleri yeniden başladı.

Başkent Madrid'de hafta sonu düzenlenen boğa güreşi organizasyonunu 6 bin kişi izledi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsDünya Sağlık Örgütü
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