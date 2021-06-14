Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 388 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 892 milyon 770 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 309 milyon 320 bin ile ABD, 254 milyon 8 bin ile Hindistan, 78 milyon 130 bin ile Brezilya, 71 milyon 340 bin ile İngiltere, 60 milyon 110 bin ile Almanya, 44 milyon 130 bin ile Fransa, 42 milyon 250 bin ile İtalya, 36 milyon 980 bin ile Meksika, 34 milyon 169 bin ile Türkiye, 32 milyon 830 bin ile Rusya, 32 milyon 280 bin ile İspanya, 31 milyon 730 bin ile Endonezya, 29 milyon 20 bin ile Kanada, 24 milyon 470 bin ile Polonya ve 23 milyon 690 bin ile Japonya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 388 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 139,61 ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Doğu Afrika'daki ada ülkesi Seyşeller’de 139,51, Malta'da 132,98, San Marino'da 128,09, İsrail'de 122,74, Bahreyn'de 111,17, Moğolistan'da 107,93, Şili'de 106,74 ve İngiltere'de 105,09 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 34 milyon 169 bin 57 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 40,38 oldu. 20 milyon 424 bin 705 kişiye ilk doz, 13 milyon 744 bin 352 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 176 milyon 767 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 820 binden fazla kişi hayatını kaybetti.