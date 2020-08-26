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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu geçtiği belirtildi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:24
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 24 milyon 61 bin 216’ya ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 5 milyon 955 bin 728 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla, Brezilya (3 milyon 674 bin 176), Hindistan (2 milyon 234 bin 474), Rusya (966 bin 189), Güney Afrika (613 bin 17), Peru (607 bin 382), Meksika (568 bin 621), Kolombiya (562 bin 182), İspanya (423 bin 224), Şili (400 bin 985) ve İran (363 bin 363) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı 261 bin 194’e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 823 bin 513 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'a yakalanan 16 milyon 608 bin 605 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 629 bin 98 aktif vaka bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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