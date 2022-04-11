Künye
Kıbrıs 15
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Markette hırsızlık
Markette hırsızlık
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden...
Flaş Haber
Diploması sahte çıktı!
Kapat

Dünya için bir güneş fırtınası uyarısı verildi

Uzmanlar, uzayda bulunan uydular ve astronotların tehlikede olmasının yanı sıra elektrik, radyo ve internet sistemlerinde de sorun yaşanabileceğini söylüyor.

11 Nisan 2022 Pazartesi 21:49
318 Okunma
Dünya için bir güneş fırtınası uyarısı verildi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre, Güneş’te gerçekleşen koronal kütle püskürtmeleri Dünya’ya güçlü, manyetize güneş rüzgarları taşıyabilir.

Daily Star’ın haberine göre, NOAA, güneş fırtınasını güçlü olarak derecelendirdi ve en kötü senaryoyu açıkladı. Buna göre güneş fırtınası sebebiyle, Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir, ayrıca uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da güneş fırtınasından olumsuz etkilenebilir.

Kuzey Işıkları…

Ancak bu korkutucu gelişmelerin yanı sıra olumlu bir haber de var, güneş fırtınaları Dünya’ya zarar vermeyip Kuzey Işıkları gibi inanılmaz manzaralara da sebep olabilir.

NOAA, yaklaşan jeomanyetik fırtına için, “Bu fırtınalar, Dünya’nın manyetosferindeki akımlarda, plazmalarda ve alanlarda büyük değişiklikler üreten güneş rüzgarındaki farklılıklardan kaynaklanıyor” dedi.

Güneş fırtınasının Dünya’ya iki gün içerisinde ulaşması bekleniyor.

Yılın başlarında Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Starlink projesi de, 49 uydusunun 40’ının yok edildiği bir jeomanyetik fırtınadan etkilendi.

Son Güncelleme: 11.04.2022 21:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jen Psaki:Pakistan her zaman ABD'nin çıkarları için kritiktir
Jen Psaki:Pakistan her zaman ABD'nin çıkarları için kritiktir
Araplar 2030 yılının astrolojisini çıkardı
Araplar 2030 yılının astrolojisini çıkardı
Rusya Ekonomisinde yeni dönem
Rusya Ekonomisinde yeni dönem










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim