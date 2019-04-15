Dünya ısınıyor, buz tutan nehirler erken eriyor: Alaska'da 102 yılın rekoru

Alaska'da yılın bu dönemlerinde buz kesmiş olması gereken nehirler, hava sıcaklığı nedeniyle erken çözülerek akmaya başladı.

Alaska'nın iç kesimlerindeki Nenana şehrindeki buz tutan Tanana Nehri, son 102 yılda hiç bu kadar erken erimemişti. Yerel halkın, her yıl nehirdeki buzun çözülüp üzerindeki tahta parçasının ne zaman suya düşeceğine dair tahminler yürüttüğü Tanana, en son 1998 ve 1940 yıllarında 20 Nisan'da buzdan suya dönüşmüştü.

Euronews’un Reuters’e dayandırdığı habere göre, erime hızında 92 yıllık rekoru kıran diğer bir nehir ise Bethel kentindeki Kuskokwim Nehri. Kayıtlara göre her iki nehir de 1960'lardan bugüne bir hafta daha erken eriyor.

Kış aylarının Alaska için aşırı sıcak geçmesi ile mart ayındaki rekor kıran hava sıcaklığı nedeniyle Bering Denizi'ndeki buz kütlelerinde de azalma görüldü.

Alaska Üniversitesi'nden iklim uzmanı Brian Brettschneider, buzların daha erken erimesinin Alaska'daki iklim değişikliğinin bir göstergesi olduğunu söylüyor. Brettschneider'e göre nehirlerin çözülmesi Alaska'da, açık denizlerden dağ zirvelerine kadar daha geniş bir alanda yaşanan sıcaklıkların bir sonucu.

Buzların erken erimesi, Alaska'nın ulaşım imkânı az kırsal kesimlerinde yaşayanların da hayatını olumsuz etkiliyor.

Avdan seyahate, ırmakların erken erimesi günlük hayatı zorlaştırıyor

Yerel halk ulaşım için bu buz tutan nehirleri, üzerinde kar motosikletleri sürerek bir yol gibi kullanıyor. Alaska Yupikleri Konseyi'nden Mark Leary, "Nehirler üzerinden seyahat edemez isek tamamen hava ulaşımına bağımlıyız demektir ki bu da oldukça masraflı bir yol" diyerek nehirlerin buz halinin yerliler için önemini anlatıyor.

Buz yapısı mart ayında, mevsim normallerine göre mayıs ayındaki gibi olan Kuskokwim Nehri'nde meydana gelen kazalarda, kar motosikletleri suya düşen dört kişi hayatını kaybetmişti.

Nehirlerde buzların erken erimesi gıda sıkıntısı da yaratıyor. Geçimlerini ve beslenme ihtiyaçlarını vahşi hayvanlardan sağlayan Yupikler normalde buz üzerinde ava çıkarken şimdi ise teknelerle balığa çıkıyor.