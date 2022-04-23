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Dünya kirliliğine en çok Amerikan ordusu sebep

Amerikan ordusunun karbon "bot izi" gerçekten devasa! Tıpkı şirketlere ait tedarik zincirleri gibi, Amerikan ordusu da operasyonlarını sürdürebilmek için akıl almaz bir gemi, kamyon ve kargo uçağı ağına ihtiyaç duyuyor.

23 Nisan 2022 Cumartesi 15:30
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Dünya kirliliğine en çok Amerikan ordusu sebep

Bu taşıtlar Dünya'nın her yerine bombalardan insani yardıma ve hidrokarbon yakıtlara kadar birçok şey taşıyor. Transactions of the Institute of British Geographers dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, bu karmakarışık altyapının iklim değişimine etkisini hesapladı. [1]

Sera gazı emisyonları genellikle sivillerin enerji ve yakıt kullanımına odaklanır. Ama yakın tarihli çalışmalar, ABD ordusunun insanlık tarihindeki en büyük kirleticilerden birini olduğunu gösteriyor. Amerikan ordusu, tek başına, orta büyüklükteki ülkelerin çoğundan daha fazla sıvı yakıt tüketiyor ve daha iklim değiştirici gazlar salıyor. Eğer Amerikan ordusu kendi başına bir ülke olsaydı, sadece yakıt tüketimi bile orduyu Dünya'nın en büyük 47. sera gazı salıcısı yapardı ve bu miktar, Peru ve Portekiz'in sera gazı salımının arasında yer alırdı.

2017 yılında Amerikan ordusu her gün 269.230 varil petrol satın aldı ve bu yakıtları yakarak 25.000 kilotondan fazla karbondioksit saçtı. Amerikan Hava Kuvvetleri 4.9 milyar dolar, Deniz Kuvvetleri 2.8 milyar dolar, Kara Kuvvetleri 947 milyon dolar, Deniz Piyadeleri ise 36 milyon dolar değerinde yakıt satın aldı.

ABD askeri emisyonlarının iklim değişikliği araştırmalarında genellikle göz ardı edilmesi tesadüf değil. Pentagon'dan ve ABD'nin devlet dairelerinden tutarlı veri elde etmek çok zor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri, 1997 Kyoto Protokolü çerçevesinde askeri emisyonların raporlanmasından muaf olma konusunda ısrarcı oldu ve istediğini aldı. [2] Amerika istedi diye yaratılan bu boşluk, Paris Anlaşması ile kapatıldı (Trump yönetiminin 2020'de anlaşmadan çekilmesi nedeniyle bu boşluk kısa bir süreliğine de olsa geri döndü). 

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Dünya Kirliliği
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