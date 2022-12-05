Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

Dünya Kupası'nda şok!

Uruguay karşısında kazanılan penaltıyı kaçırarak büyük bir fırsattan yararlanamayan eski Fenerbahçeli Andre Ayew, küçük kızını hastanelik etti. Andre Ayew'in yedi yaşındaki kızı, Ganalı yıldızın cuma günü Uruguay'a karşı kaçırdığı penaltının ardından üzüntüden yere yığıldı. İşte detaylar...

05 Aralık 2022 Pazartesi 09:41
0 Okunma
Dünya Kupası'nda şok!



Dünya Kupası'nda oynanan 2-0 Uruguay'ın üstünlüğü ile sonuçlanan mücadelede korkutan bir detay ortaya çıktı. Mücadelenin 19. dakikasında Gana, Uruguay'a karşı bir penaltı kazandığında, Dünya Kupası'nda son 16 turuna katılmak için büyük bir şans yakalamıştı.

Maçın hakemi Daniel Siebert, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledikten sonra penaltı kararı verdi.

Topun başına geçen Andre Ayew'in vuruşunda kaleci Rochet, soluna uzanarak topu çeldi.Ancak, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ayew etkili bir vuruş yapamadı ve Uruguaylı kaleci Sergio Rochet'e kolay bir kurtarış yaptırdı.

YERE YIĞILDI!

Ve bu penaltı hüsranının ardından, Ayew'in kızı kendisine hakim olamadı ve yere yığılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilir edilmez korkunç sahneler kısa sürede bitti. Yıldız futbolcunun kızı sakinleşti ve babası Ayew ise maç biter bitmez soluğu kızının yanında aldı.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Gana - Uruguay maçının 16'ncı dakikasında Jordan Ayew sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağının üstüyle kaleye vuruşunu yaptı, Uruguay file bekçisi Rochet topu sektirdi. Dönen topu kontrol etmek isteyen Mohamed Kudus, Rochet'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert pozisyonda oyunu devam ettirdi, Gana cephesi ise penaltı itirazlarında bulundu.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Andre Ayew'in kaçırdığı penaltı Dünya Kupası tarihine geçti. Opta'nın verilerine göre; Gana, Opta'nın Dünya Kupası'nda detaylı analize başladığı 1966'dan bu yana bir rakibine karşı iki penaltı kaçıran (seri penaltılar hariç) ilk ülke oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ve Mahsa kazandı...
Ve Mahsa kazandı...
Güney Afrika’da ayin yapan grup sele kapıldı: 9 ölü, 15 kayıp
Güney Afrika’da ayin yapan grup sele kapıldı: 9 ölü, 15 kayıp
Milyarder astronot, gerçek hayatta bir Jurassic Park yapmak istiyor
Milyarder astronot, gerçek hayatta bir Jurassic Park yapmak istiyor








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim