Dünya medyası iki Türk'ün aşısına odaklandı

LONDRA - Dünya genelinde 1 milyon 300 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Koronavirüs salgınına karşı yapılan aşı çalışmalarında iki Türk’ün sahibi olduğu Pfizer ve BioNTech'in aşısı öne çıktı.

Dün ajanslara düşen haberlerde, Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin sahibi olduğu Almanya merkezli Pfizer ve BioNTech aşısının yapılan deneklerde yüzde 90’ın üzerinde olumlu sonuç verdiği duyuruldu.

Almanya’ya göç etmiş bir ailenin çocukları olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin bu başarısı bugünkü dünya basınında manşetlerde yerini aldı.

Almanya medyası göçmen ailelerin çocuklarının başarısını öne çıkarırken, İngiliz medyası da benzer ifadelerle Şahin ve Türeci’nin bu başarısını manşetlerinden duyurdular.

Aşı başarısı öne çıkan firmanın Almanya merkezli olması nedeniyle diğer ülkeler, “hemen aşıya ümit bağlayıp tedbiri elden bırakmayalım” türü açıklamalar yapsa da Pfizer ve BioNTech’in bu başarısı tıp otoritelerinin de desteğini aldı.

GÖÇMEN İŞÇİNİN ÇOCUKLARI DÜNYAYI SALGINDAN KURTARACAK

Avrupa Reform Merkezi baş ekonomisti Christian Odandahl ise tweetinde "Almanya uzun süre göç konusunda ne kadar açık olması gerektiği konusuyla uğraştı ve savaş sonrasındaki ‘misafir işçiler’ programı hep sorgulandı.

Uğur Şahin'in babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışmaya gelen bu misafir işçilerden biriydi, şimdi oğlu dünyayı saran salgına son veren kişi olabilir" dedi. 2008 yılındaki kurdukları BioNTech sayesinde en zengin 100 Alman arasında yer alıyorlar. Çiftin kurduğu BioNTech'in piyasa değeri, şu anda 21 milyar dolara yükseldi ve firma, Koronavirüse karşı kitlesel aşılamada önemli bir rol oynayacak.

GÖÇMEN KARŞITLIĞINI HATIRLATARAK!

Aşı şu ana kadar 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edildi. Denemelerde ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadı. Koronavirüs aşısının denendiği ülkeler arasında Türkiye de var.

Avrupa gazetelerinde bugün, “göçmen karşıtlığının yükseldiği Avrupa’da iki göçmen ailenin çocukları dünyayı bu salgından kurtaracak” eksenli haberler dikkat çekerken, İngiliz The Times gazetesi de aşı haberi ile birlikte, “Aşının arkasında Biontech'in kurucuları Özlem Türeci ve Alman-Türk çift olan Uğur Şahin var. Servetlerini 3 milyar sterlinden fazla artırabilir” ifadeleri ile birlikte iki Türk’ün fotoğrafını manşetinde kullandı.

BU İKİ TÜRK DÜNYAYI KURTARABİLİR

Göçmen karşıtlığının zirve yaptığı Avrupa iki Türk göçmen ailesinin çocuklarına umut bağladı. Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen ve Covid-19’a karşı "yüzde 90'dan fazla etkili olduğu" açıklanan aşıyı bulan şirket bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci adlı Türk çifte ait.

55 yaşındaki BioNTech CEO'su Uğur Şahin savaş sonrası Almanya’ya işçi olarak gelen ve Köln'deki Ford fabrikasında çalışan bir Türk göçmenin oğlu. Eşi ve yönetim kurulu üyesi 53 yaşındaki (CMO) Özlem Türeci ise yine Almanya’ya göç etmiş bir Türk hekiminin kızı. Şirketin ortak olduğu Pfizer’in CEO'su Albert Bourla da Yunan Kökenli Yahudi bir göçmen.

Tıp eğitimi alma ve doktor olma hayalini inatla sürdüren Şahin, akademik kariyeri boyunca Türeci ile tanıştığı Köln ve güneybatıdaki Hamburg kentinde hastanelerde eğitim verdi. Tıbbi araştırma ve onkoloji ortak tutkuları hâline geldi. Türeci, bir medya röportajında düğün gününde bile laboratuvar çalışması için zaman ayırdıklarını söyledi. Birlikte yıllarca kansere karşı mücadelede potansiyel bir müttefik olarak bağışıklık sistemine odaklandılar ve her tümörün benzersiz genetik yapısını ele almaya çalıştılar. Avrupa Reform Merkezi baş ekonomisti Christian Odandahl ise tweetinde "Almanya uzun süre göç konusunda ne kadar açık olması gerektiği konusuyla uğraştı ve savaş sonrasındaki ‘misafir işçiler’ programı hep sorgulandı.

Uğur Şahin'in babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışmaya gelen bu misafir işçilerden biriydi, şimdi oğlu dünyayı saran salgına son veren kişi olabilir" dedi. 2008 yılındaki kurdukları BioNTech sayesinde en zengin 100 Alman arasında yer alıyorlar. Çiftin kurduğu BioNTech'in piyasa değeri, şu anda 21 milyar dolara yükseldi ve firma, Koronavirüse karşı kitlesel aşılamada önemli bir rol oynayacak.

Aşı şu ana kadar 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edildi. Denemelerde ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadı. Koronavirüs aşısının denendiği ülkeler arasında Türkiye de var.