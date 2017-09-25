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Dünya'nın en şişman kadını hayatını kaybetti

'Dünyanın en şişman kadını' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Mısırlı İman Abdulati hayatını kaybetti...

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:03
Dünya'nın en şişman kadını hayatını kaybetti

Guinness Rekorlar Kitabı'na 2011'de 292 kilogram ağırlığıyla "Dünyanın en şişman kadını" olarak giren Mısırlı İman Abdulati'nin (36), tedavi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mısır'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Abu Dabi'daki Burjeel Hospital yetkilileri Abdulati'nin sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Abdulati tedavi için götürüldüğü Hindistan'da bir müddet kaldıktan sonra 4 Mayıs'ta tedavisinin tamamlanması amacıyla Abu Dabi’ye nakledilmişti.

İman'ın kız kardeşi Şeyma, bir kaç hafta önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "kardeşinin el ve ayaklarını hareket ettirmeye başladığını, kısmen de olsa oturabildiğini" söylemişti. Şeyma, doktorların bir yıl içinde İman'ın 100 kilograma kadar düşeceğini öngördüğünü aktarmıştı.

Çocuk yaştan itibaren aşırı kilo alan İman, 12 yaşına geldiğinde bacakları ağırlığını taşıyamadığı için dizleri üzerinde yürümeye başlamıştı. Ailesinin ifadesine göre ağırlığı bir dönem 500 kilograma kadar çıkan İman Abdulati, 2011 yılında 292 kilogram ağırlığıyla "Dünyanın en şişman kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yılda 2,8 milyon insan fazla kilo ve obezite nedeniyle hayatını kaybediyor.

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