Dünya'nın sonu daha hızlı gelecek

Evrendeki bütün cisimler gibi yaşama ev sahipliği yapan Dünya'nın da bir son kullanma tarihi var. İnsanlık müdahalesi Dünya'yı halihazırda yaşamaya elverişsiz hale getiriyor. Öte yandan Dünya'nın kendisi de bir süre sonra yaşanamaz hale gelecek. Bunun sebebi ise aşırı sıcak olan Dünya'nın çekirdeğinin giderek soğuyor olması.

Tıpkı Mars gibi çekirdek soğuyunca Dünya çorak bir kaya parçasına dönüşecek. Gezegenimiz Dünya 4.5 milyar yıl önce şimdi olduğundan çok daha sıcaktı. Zaman içerisinde yeryüzü soğuyarak sertleşti ve yaşanabilir bir hale geldi.



İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) araştırmacılarına göre magma ile çekirdek kabuğu arasında bulunan bir mineral çekirdeğin tahminlerden hızlı soğumasına neden oluyor. Bridgmanite adındaki bu mineralin varlığı zaten biliniyordu. Ancak bulunduğu konum itibariyle ilk kez 1962 yılında Ural Dağları'nda keşfedilen bridgmanitenin çekirdekteki davranışı hakkında pek bilgi etmek mümkün değildi.

Ayrıca magmada bulunan bu mineral Dünya'daki en yaygın minerallerin başında geliyor. Kristal yapısı perovskite benzediği için bu kategoriye dahil edilmiş durumda. ETH Zürih'te görev yapan Motohiko Murakami ve Carniege Enstitüsü'nde görev yapan diğer araştırmacılar bridgmanitenin termal iletkenliği test edebilecekleri bir yöntem geliştirildi.

Ortaya çıkan sonuçlara göre bridgmanitenin ısı iletimi sanılandan en az yüzde 50 daha fazla. Bu da çekirdeğin sanılandan daha hızlı soğuduğu anlamına geliyor. İletkenliğin fazla olması çekirdekten yeryüzüne doğru daha fazla ısının yayılması demek.

Bu da yerin altına ilişkin bütün hesaplardaki hata payının fazlalaşması haline geliyor. Daha da önemlisi bridgmanitenin soğuduktan sonra post-perevskit adındaki bir başka minerale dönüşüyor. Bu mineralin iletkenliği ise bridgmanitenin kendisinden de fazla. Murakami, "Sonuçlarımız Dünya dinamiklerinin evrimi hakkında yeni bir bakış açısı sağlıyor. Veriler Dünya'nın tıpkı kaya gezegenlerden Merkür ve Mars gibi beklenenden çok daha hızlı bir şekilde soğuduğunu ve etkisini yitirdiğini gösteriyor" dedi.

Ancak bilim insanları soğumaya bağlı olarak Dünya'nın sonunun ne zaman geleceğini söyleyemiyor. Çünkü çekirdekteki radyoaktif elementlerin bozulma oranına ilişkin yeterli bilgi bulunmuyor. Çekirdeğin çok sıcak ve ulaşımının zorlu olması araştırmaları da yetersiz kılıyor.