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Dünya Sağlık Örgütü: 3 kanser türü yakın gelecekte yok olabilir

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları, dünyanın önümüzdeki birkaç on yılda aynı anda birkaç kanser türünü yenme şansı olduğunu belirtti.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:00
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Dünya Sağlık Örgütü: 3 kanser türü yakın gelecekte yok olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, mayıs sonunda, kadınlar arasında en yaygın dördüncü kanser türü olarak kabul edilen rahim ağzı kanserine karşı zafere yakın olduklarını açıklamıştı. Hastalığın iyi araştırılmış ve etken maddesi olan insan papilloma virüsüne (HPV) karşı güvenli ve etkili bir aşının geliştirildiği ifade edilmişti.

DSÖ uzmanları, akciğer kanserine karşı zaferin çok yakın olduğuna inanıyor. Ancak bunun için sigaradan vazgeçilmesi gerekiyor. DSÖ uzmanlarının değerlendirmesine göre, insanlar sigara içmeseydi akciğer kanserler vakalarının yüzde 90'ı olmazdı.

Uzmanlar, sigara dumanının 60’tan fazla kanserojen içerdiğini ve nikotinin sinir sistemini baskıladığını hatırlatıyor. Vapeler ve hafif sigaralar da tehlike arz ediyor.

Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda karaciğer kanseri ile kolon kanserinin de yok olabileceğini dile getiriyor. Bunun için alkol tüketiminin önemli ölçüde azaltılması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüKanser
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