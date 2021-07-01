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Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki koronavirüs vakaları 10 hafta sonra yeniden artışta

Koronavirüsün Hindistan'da görülen varyantı (Delta) vaka sayılarında yeniden artışa yol açarken DSÖ de Avrupa'daki vakaların yeniden yükselişte olduğunu duyurdu.

01 Temmuz 2021 Perşembe 13:24
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Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki koronavirüs vakaları 10 hafta sonra yeniden artışta

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'daki koronavirüs vaka sayısında 2 aydan uzun süredir devam eden düşüşün son bulduğunu, kurallara uyulmadığı taktirde yeni bir dalganın geleceği uyarısı yaptı.

Basın toplantısı düzenleyen DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, geçen hafta vaka sayısının yüzde 10 arttığını açıkladı. Kluge bu artışta artan seyahat ve sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesinin payı olduğuna dikkat çekti.

Almanya'dan UEFA'ya: Sorumsuzca bir karar

Nitekim Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer da UEFA'nın EURO 2020 yarı final ve final maçlarındaki seyirci kararını eleştirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşmalara 60 binin üzerinde biletli seyirci kabul etmenin, özellikle Delta varyantının yayılışı göz önünde bulundurulduğunda sorumsuzca bir hareket olduğunu söyleyen Seehofer, UEFA'nın belli ki ticari kaygıları ilk sıraya koyduğunu ama kendisi için insan sağlığının daha önde geldiğini belirtti.

Takımlarını yerinde desteklemek için maça giden en az 300 Finlandiyalı koronavirüse yakalanmış, geçen hafta günlük vaka sayısı 50'lerden en az 200'e fırlamıştı.

Son Güncelleme: 01.07.2021 16:23
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüKoronavirüs
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