Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
24 kilo limon çaldı
24 kilo limon çaldı
Önce darp etti, sonra bıçakladı
Önce darp etti, sonra bıçakladı
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Flaş Haber
2 yeni pozitif vaka!
Kapat

Dünya Sağlık Örgütü: “Covid-19 aşısı hiçbir zaman bulunamayabilir”

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 aşısı için umut olduğunu ancak hiçbir zaman bulunamama olasılığının da bulunduğunu açıkladı.

04 Ağustos 2020 Salı 09:10
1550 Okunma
Dünya Sağlık Örgütü: “Covid-19 aşısı hiçbir zaman bulunamayabilir”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 aşısı konusunda düzenlediği basın toplantısında, "sorunu çözecek sihirli anahtar henüz yok belki de hiçbir zaman olmayacak" ifadelerini kullandı.

Tedros, tüm dünyadaki insanların sosyal mesafe başta olmak üzere önlemlere uymasını, elleri yıkayarak, maske takmaya devam etmesini istedi.

Küresel çapta Covid 19 tanısı koyulanların sayısı 18 milyona çıktı. Can kaybı sayısı ise 700 bine yaklaşmış durumda.

Kurumun Cenevre'deki merkezinde konuşan Ghebreyesus, bağışıklık sistemi üzerindeki çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Birden fazla aşı çalışması şu anda klinik testlerdeki üçüncü aşamaya geçmiş durumda. Hepimiz, enfeksiyonları önleyecek birden fazla aşıya sahip olmayı umuyoruz. Ancak sihirli bir anahtar henüz bulunmuş değil, belki de hiçbir zaman bulunmayacak."

ANNE SÜTÜ

Doktor Tedros, Koronavirüs teşhisi konulan annelerin de, çocuklarını emzirmeye devam etmeye cesaretlendirilmeleri gerektiğini de savundu.

DSÖ Başkanı, anne sütünün yararının, enfeksiyon riskinin çok üzerinde olduğunu söyledi.

TOPLAM 165 AŞI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Dünyada şu anda temel olarak iki farklı aşı çalışması yürütülüyor. Birinci kategoride, virüsün genetik kodu üzerinden aşı üretilmesi amaçlanıyor. Diğerinde ise zayıflatılmış veya etkisizleştirilmiş virüs üzerinden çalışma yürütülüyor.

Uzmanlar farklı aşı çalışmalarının başarılı olmasının da önemini vurguluyor.

Olası aşıların, farklı insan grupları üzerinde enfeksiyon oluşumunu önleme görevi görebileceği değerlendiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Covid-19 için 24 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla aralarında Türkiye'nin de olduğu ondan fazla ülkede toplam 165 aşı çalışması devam ediyor.

Türkiye'den Boğaziçi, Ege, Ankara, Ortadoğu Teknik, 9 Eylül, Selçuk, Acıbadem, Erciyes ve Bezmialem Vakıf üniversiteleri de aşı geliştirme yarışına dahil olan kurumlardan.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüCOVID19 AşısıDSÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cumali 2020-08-04 09:35:27

Uzaylılar yaydı onların cagindada değiliz çünkü onlar çok önde dünyanın yarışı telef olacaktır yazik

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İngiltere'de kanalizasyonlarda Covid-19 testine başlandı
İngiltere'de kanalizasyonlarda Covid-19 testine başlandı
Pasifik'teki kayıp denizciler, kumsala yazdıkları 'SOS' mesajıyla kurtuldu
Pasifik'teki kayıp denizciler, kumsala yazdıkları 'SOS' mesajıyla kurtuldu
İran'da son 24 saatte 212 kişi koronavirüsten öldü
İran'da son 24 saatte 212 kişi koronavirüsten öldü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim