Dünya Sağlık Örgütü'den koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

DSÖ, Sinovac Kovid-19 aşısını 18 yaşın üzerindekiler için önerdi. Aşının 2'nci dozunun, ilk dozun 2-4 hafta sonrasında uygulanması tavsiyesinde bulunuldu.

Söz konusu karar ile Sinovac aşısının, yoksul ülkeler için başlatılan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) dahil olmasının yolu açılmış oldu.

Son olarak Endonezya'da 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiği araştırmada CoronaVac'ın can kaybını yüzde 100 önlediği, hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı. Ayrıca, izlenen grupta Kovid-19 bulaşmasının yüzde 94 oranında önlendiği belirtilmişti