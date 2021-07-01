Koronavirüse karşı büyük mücadele devam ederken, aşılamaların hızla devam ettiği Türkiye, İsrail ve Avusturya gibi ülkelerde, normalleşme adımları atılmaya başladı. Normalleşme beklenen bölgeler arasında yer alan Avrupa'dan ise tam tersi yönde haberler geldi. Avrupa'da koronavirüs hasta sayılarının yükselmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden bir uyarı geldi. Örgüt, Avrupalı yetkilileri, yeni bir dalgaya karşı önlem almaya davet etti.

WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge; kısıtlamaların gevşetilmesi, seyahatlerin artması, kalabalıkların daha fazla bir araya gelmesi nedeniyle kıtada koronavirüs vakalarının geçen hafta yüzde 10 arttığını söyledi. Hans Kluge, "Disiplini olmaya devam etmezsek, WHO Avrupa bölgesinde yeni bir dalga yaşanacak" dedi.

Kluge, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantının birçok yerde hızla artmasının vaka artışlarında etkili olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği (AB) Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından hazırlanan bir rapora göre, daha bulaşıcı olan Delta varyantı, Ağustos ayı sonunda AB'deki yeni vakaların yüzde 90'ını oluşturacak.

Kluge, 53 ülkeden oluşan ve birçok Orta Asya ülkesini de kapsayan WHO Avrupa bölgesinde de aynı dönemlerde Delta varyantının baskın hale gelebileceğini vurguladı. Aşı programının virüse karşı gerekli korumayı sağlayacak düzeyde ilerlemediğini belirten Kluge, WHO Avrupa bölgesinde aşılama oranının genel nüfus içinde yüzde 24 olduğunu, yaşlıların yüzde 50'si ile sağlık çalışanlarının yüzde 40'ının hala aşılanmadığını söyledi.

"AŞILAR, DELTA'YA KARŞI DA KORUYOR"

Kluge, toplumsal bağışıklığın sağlanması için ise yetişkin nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerektiğini vurguladı. Mevcut aşıların Delta varyantına karşı da koruma sağladığı, korumanın yüksek düzeyde olması için iki doz aşı olmak gerektiği belirtiliyor.

VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI ÜLKELER

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık, Avrupa'da vaka sayıları en fazla artan ülkelerden. Ülkede bugün, son 24 saatte 27 bin 989 vaka görüldüğü açıklandı ve bu Ocak ayı sonundan bu yana kaydedilen en yüksek sayı. Başbakan Boris Johnson, vaka sayılarında büyük artış olduğunu ancak bunun ağır hastalık ve ölüm oranlarına artış olarak yansımadığını söyledi.