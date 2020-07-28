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Dünya Sağlık Örgütü'nden 'COVID-19 mevsimsel değil' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün gribe yol açan influenza virüsleri gibi mevsimsel olmadığını, sıcak havalarda da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

28 Temmuz 2020 Salı 18:48
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Dünya Sağlık Örgütü'nden 'COVID-19 mevsimsel değil' açıklaması

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, solunum yolunu etkileyen virüslerin genelde mevsimsel olduğunu ancak COVID-19'un farklı davranış sergilediğini belirterek, "Bu, her havayı seven bir virüs ama daha çok yakın temastaki bir insandan diğerine bulaşmayı seviyor, dolayısıyla ona bu fırsatı vermememiz gerek." dedi.

En fazla vakanın görüldüğü ülkelerden ABD'nin yaz mevsiminde olduğunu, ayrıca Brezilya ve Filipinler gibi tropikal kuşaktaki ülkelerde de büyük salgın öbekleri oluştuğuna dikkati çeken Harris, "Mevsimler virüsün yayılmasını etkiyor gibi görünmüyor." ifadesini kullandı.

Tek büyük dalga

Harris, sonbaharda 2'nci bir dalganın gelmesini bekleyip beklemedikleri sorusuna yanıt olarak, "Şu an 1'inci dalgadayız. Kısmi iniş çıkışlarla seyreden bir büyük dalga bu. Yapabileceğimiz en iyi şey salgını yatay seyirde tutup, dalganın diz boyunu aşmasını önlemek. Şu anda 1'inci, 2'nci, 3'üncü dalga gibi ifadelerin bir anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün en çok insanların toplu halde bulunduğu yerlerde yayıldığını vurgulayan Harris, "İnsanların sosyal mesafeye uymadan bir araya gelmeleri, yakın temasta bulunduklarında tedbir almamaları yayılmaya yol açıyor. COVID-19'a karşı işe yaradığı bilinen tedbirlere uymak hayati. Bunlar, sosyal mesafeye uymak, el yıkamak, kaynağı izole etmek, iç mekanlarda gerektiğinde maske takmak ve öksürürken ağzı kapatmak." dedi.

Çin'de ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 16 milyon 650 bini aşarken, 656 binden fazla kişi hayatını kaybetti.  

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Dünya Sağlık Örgütü
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