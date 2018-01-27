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Dünya Sağlık Örgütü'nden Libyalı yaralılara yardım

Dünya Sağlık Örgütü'nden Libyalı yaralılara yardım. Bingazi saldırısında yaralananların tedavilerine DSÖ tarafından destek sağlanıyor

27 Ocak 2018 Cumartesi 12:54
Dünya Sağlık Örgütü'nden Libyalı yaralılara yardım
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 Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Libya'da Bingazi saldırısında yaralananların tedavisine destek verdiği bildirildi.

Libya'daki Birleşmiş Milletler (BM) Misyonunun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, DSÖ'den bir ekibin geçen salı günü yaşanan iki bombalı saldırıdan kısa bir süre sonra bölgeye giderek Bingazi'deki sağlık kurumlarına yaralıların tedavisi için destek vermeye başladığı duyuruldu.

Yardımla ilgili detaylı bilgi verilmeyen açıklamada, DSÖ'nün Libya'daki insani durumu ülkedeki sağlık kurumlarıyla yakından takip ettiği ve gerekmesi halinde daha fazla yardım yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

Bingazi'deki Selmani bölgesinde bulunan Biat er-Rıdvan Camisi önünde cemaatin çıkışı sırasında salı günü bombalı iki araçla saldırı düzenlenmiş, olayda 34 kişi hayatını kaybetmiş, 73 kişi yaralanmıştı.
 

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