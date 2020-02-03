Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...
Uzmanından mavi ışık uyarısı: Kanserin artmasına neden olabilir
Kanserin artmasına neden olabilir
Maske, corona virüsten korur mu?
Maske, corona virüsten korur mu?
Apple'dan flaş Çin kararı!
Apple'dan flaş Çin kararı!

Dünya Sağlık Örgütü, virüsle ilgili yanlış bilgilendirmeye savaş açtı

Yeni tür koronavirüs salgını hakkında bilgi kirlilliğine karşı internet and sosyal medya devleriyle birlikte aralıksız çalıştıklarını açıklayan DSÖ Başkanı, koronavirüs arama sonuçlarının en üstünde DSÖ bilgilendirmesinin çıkması için Google'la işbirliği yaptıklarını duyurdu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 16:42
Dünya Sağlık Örgütü, virüsle ilgili yanlış bilgilendirmeye savaş açtı

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinin merkezini oluşturduğu koronavirüs salgını küresel panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) virüsle ilgili yanlış bilgilendirmeyle mücadele kampanyası yürüttüğünü duyurdu. 

Cenevre'deki merkezde yönetim kurulu toplantısı düzenleyen DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tür koronavirüs salgını etrafında dönen yanlış bilgilendirme kampanyasına karşı internet and sosyal medya devleriyle birlikte aralıksız çalıştıklarını söyledi. 

Dedikodu ve bilgi çarpıtmanın yayılmasının büyük tehlikeler oluşturduğunu belirten Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs hakkında bilgi arayanların arama sonuçlarının en üstünde DSÖ'nün bilgilendirmesini görebilmeleri için Google'la birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Öksürdü, 'koronavirüsten değil' dedi

Twitter, Facebook, Tencent, Tiktok dahil sosyal medya platformlarının da yanlış bilgilendirmenin yayılmasını önlemeye yönelik adımlar attığını aktaran DSÖ Başkanı, konuşurken öksürük nöbetine tutulduktan sonra su içip ortamı "Merak etmeyin, koronavirüs değil" diye yatıştırdı. 

Salgına muazzam çapta bilgi bulaşıcılığının eşlik ettiğini, bu bilgilerin bazısının doğru, bazısının yanlış olduğunu, bunun insanların güvenilir kaynaklara ve rehberlere ulaşmasını zorlaştırdığını vurgulayan DSÖ, hastalığı önleme ve tedavi konusunda yanlış bilgiler gibi halk sağlığına zarar verme potansiyeline sahip en baskın dedikoduları tespit etmek için iletişim ve sosyal medya ekiplerinin günde 24 saat aralıksız çalıştığını belirtti. 

Geçen hafta DSÖ'nün Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmesinin Çin'in durumla baş edebileceğine güvenmemeleriyle ilgisinin olmadığının altını çizen Tedros, Çin dışında insandan insana bulaşma işaretlerinden ve sağlık sistemi daha zayıf bir ülkede yayılırsa neler olabileceğine dair endişelerden ötürü acil durum ilan ettiklerini aktardı.

2002-2003 SARS salgınındaki rakamları iki aydan kısa sürede geçen koronavirüs, Çin'de en az 17 bin 200 kişiye bulaştı, pazartesi günü 57 yeni ölümün eklenmesiyle can kaybı en az 361'e çıktı. Ölümlerden sadece biri Çin dışında - Filipinler'de - gerçekleşti. 

Koronavirüs salgınının 24'ten fazla ülkeye sıçraması karşısında, hükümetlerin aldığı önlemler, Çin'den gelenlere karantina-seyahat kısıtlaması uygulamaktan Çin'den gelen her türlü ulaşımı durdurmaya kadar vardı.

DSÖ Başkanı ise 'gereksiz şekilde seyahat ve ticarete müdahale eden önlemler almak için bir neden bulunmadığı' uyarısını yaptı. Tedros, ülkeleri salgın konusunda kanıtlara dayanan, tutarlı karar almaya çağırdı. 

Anahtar Kelimeler:
DSÖVirüsYeniBilgilendirmeHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor
ABD'de 9 ay sürecek başkanlık yarışı başlıyor
Ölü sayısı 361’e yükseldi
Ölü sayısı 361’e yükseldi
Rusya Çin’e yolcu demir yolu ulaşımını durdurdu
Rusya Çin’e yolcu demir yolu ulaşımını durdurdu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim