Dünya Sağlık Örgütü, virüsle ilgili yanlış bilgilendirmeye savaş açtı

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinin merkezini oluşturduğu koronavirüs salgını küresel panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) virüsle ilgili yanlış bilgilendirmeyle mücadele kampanyası yürüttüğünü duyurdu.

Cenevre'deki merkezde yönetim kurulu toplantısı düzenleyen DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tür koronavirüs salgını etrafında dönen yanlış bilgilendirme kampanyasına karşı internet and sosyal medya devleriyle birlikte aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Dedikodu ve bilgi çarpıtmanın yayılmasının büyük tehlikeler oluşturduğunu belirten Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs hakkında bilgi arayanların arama sonuçlarının en üstünde DSÖ'nün bilgilendirmesini görebilmeleri için Google'la birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Öksürdü, 'koronavirüsten değil' dedi

Twitter, Facebook, Tencent, Tiktok dahil sosyal medya platformlarının da yanlış bilgilendirmenin yayılmasını önlemeye yönelik adımlar attığını aktaran DSÖ Başkanı, konuşurken öksürük nöbetine tutulduktan sonra su içip ortamı "Merak etmeyin, koronavirüs değil" diye yatıştırdı.

Salgına muazzam çapta bilgi bulaşıcılığının eşlik ettiğini, bu bilgilerin bazısının doğru, bazısının yanlış olduğunu, bunun insanların güvenilir kaynaklara ve rehberlere ulaşmasını zorlaştırdığını vurgulayan DSÖ, hastalığı önleme ve tedavi konusunda yanlış bilgiler gibi halk sağlığına zarar verme potansiyeline sahip en baskın dedikoduları tespit etmek için iletişim ve sosyal medya ekiplerinin günde 24 saat aralıksız çalıştığını belirtti.

Geçen hafta DSÖ'nün Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmesinin Çin'in durumla baş edebileceğine güvenmemeleriyle ilgisinin olmadığının altını çizen Tedros, Çin dışında insandan insana bulaşma işaretlerinden ve sağlık sistemi daha zayıf bir ülkede yayılırsa neler olabileceğine dair endişelerden ötürü acil durum ilan ettiklerini aktardı.

2002-2003 SARS salgınındaki rakamları iki aydan kısa sürede geçen koronavirüs, Çin'de en az 17 bin 200 kişiye bulaştı, pazartesi günü 57 yeni ölümün eklenmesiyle can kaybı en az 361'e çıktı. Ölümlerden sadece biri Çin dışında - Filipinler'de - gerçekleşti.

Koronavirüs salgınının 24'ten fazla ülkeye sıçraması karşısında, hükümetlerin aldığı önlemler, Çin'den gelenlere karantina-seyahat kısıtlaması uygulamaktan Çin'den gelen her türlü ulaşımı durdurmaya kadar vardı.

DSÖ Başkanı ise 'gereksiz şekilde seyahat ve ticarete müdahale eden önlemler almak için bir neden bulunmadığı' uyarısını yaptı. Tedros, ülkeleri salgın konusunda kanıtlara dayanan, tutarlı karar almaya çağırdı.