Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...

Dünya Sağlık Örgütünden `iklim değişikliği 21'inci yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olabilir` uyarısı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşırı sıcaklıklar, stres, sıtma ve kolera gibi hastalıklarla insan sağlığına doğrudan zarar veren iklim değişikliğinin, 21'inci yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olabileceği uyarısında bulundu. 

04 Aralık 2019 Çarşamba 10:30
Dünya Sağlık Örgütünden `iklim değişikliği 21'inci yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olabilir` uyarısı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de pazartesi günü başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'ndan (COP25) bir gün sonra, DSÖ iklim değişikliğine yönelik yeni raporunu açıkladı.
BM'nin alt kuruluşlarından DSÖ'nün 101 ülkede yaptığı araştırma sonuçlarına göre hazırlanan raporda, pek çok ülkenin iklim değişikliğine karşı hazırladıkları planları hayata geçirmediklerinin altı çizildi.
"İklim değişikliğinin etkilerinden insan sağlığını korumak her zamankinden daha acildir." ifadesine yer verilen raporda, ülkelerin gittikçe artan bir şekilde iklim değişikliğine önem vermesinin yeterli olmadığına vurgu yapıldı.
Raporda, iklim değişikliğine yönelik plan ve stratejileri hayata geçirebilmesi için ülkelerin gerekli finansmanın sadece yüzde 38'ini tedarik edebildiği, bu durumun da endişe verici olduğuna işaret edildi.
İklim değişikliğinin, aşırı sıcaklıklar, stres, kolera ile sıtma dahil sivrisinek kaynaklı hastalıklarla insan sağlığına doğrudan zarar verdiği ifade edilen raporda, bu sorunun potansiyel olarak "21'inci yüzyılda en büyük sağlık tehdidi olabileceği" uyarısı yapıldı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği sadece gelecek nesillerin ödemesi gereken bir fatura değil, aynı zamanda insanların günümüzde sağlıklarıyla ödedikleri bir bedeldir." ifadesini kullandı.
Adhanom, ülkelerin "iklim değişikliğine karşı harekete geçmek ve insan sağlığının günümüzde ve gelecekte korunması için ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olmalarının ahlaki bir zorunluluk" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde her 45 kişiden biri insani yardıma muhtaç
Dünya genelinde her 45 kişiden biri insani yardıma muhtaç
Myanmar'ın güneyinde çıkan çatışma nedeniyle 870 kişi Tayland'a sığındı
Myanmar'ın güneyinde çıkan çatışma nedeniyle 870 kişi Tayland'a sığındı
Akdeniz’de korkutan deprem
Akdeniz’de korkutan deprem

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim