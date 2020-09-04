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Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs aşısı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris gelecek yılın ortasına kadar COVID-19’a karşı yaygın aşılama beklemediğini açıklayarak, aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda sıkı kontrollerin önemini vurguladı.

04 Eylül 2020 Cuma 13:52
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Dünya Sağlık Örgütünden koronavirüs aşısı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris gelecek yılın ortasına kadar COVID-19’a karşı yaygın aşılama beklemediğini açıklayarak, aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda sıkı kontrollerin önemini vurguladı.

Harris, Cenevre’deki bilgilendirme toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gelecek yılın ortasına kadar yaygın aşılama beklemiyoruz” dedi. Harris koronavirüse karşı geliştirilen aşıların klinik deneylerine atıfta bulunarak, “Bu 3. aşama denemeler daha uzun sürmeli çünkü aşının ne kadar koruyucu ve ne kadar güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖCovid19Koronavirüs Aşısı
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