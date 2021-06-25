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Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Lambda varyantı' açıklaması

Bilim insanları bulaşıcı özelliği yüksek Delta varyantına karşı dikkatli olunması çağrısı yaparken Latin Amerika'da ortaya çıkan Lambda varyantı endişeleri artıyor.

25 Haziran 2021 Cuma 08:27
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Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Lambda varyantı' açıklaması

Latin Amerika'da etkili olan varyant kısa sürede çok sayıda vakaya yol açtı ve çok sayıda ülkede tespit edildi.

Lambda varyantının görüldüğü Brezilya, Arjantin ve Şili'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkenin yedisi Latin Amerika'da yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Lambda varyantını yaklaşık bir hafta önce "gözlem altında olanlar" kategorisine aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Viral Hastalıklar Uzmanı Dr. Jairo Méndez-Rico, Deutche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Lambda varyantının daha agresif olduğuna dair bir kanıt yok. Daha yüksek bir enfeksiyon oranı olasılığı olmasına rağmen, Gama veya Delta varyantları ile karşılaştırmak için henüz yeterince güvenilir çalışmalarımız bulunmuyor" dedi.

Lambda ilk olarak 2020'nin Ağustos ayında Peru'da ortaya çıkmıştı.

Son Güncelleme: 25.06.2021 16:49
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüLambda Varyantı
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