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Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'ye dayanışma övgüsü

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, "Türkiye’nin COVID-19 konusunda sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı" dedi.

10 Nisan 2020 Cuma 20:48
1933 Okunma
Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'ye dayanışma övgüsü

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (COVID-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'nun açıklamarı şu şekilde:

"Türkiye’nin COVID-19 konusunda sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (COVID-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum"

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüDSÖCovid-19KoronavirüsCoronavirüs
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Aa 2020-04-10 21:19:32

Neyini takdir eden be ibne Türk halkındanyardım parası toplamasını?

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Satandaş 2020-04-10 23:45:47 @Aa

Aa sana katılıyorum bir türkiyeli olarak helal

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Aa 2020-04-10 23:23:54 @Aa

Bre kırma lefke piçi biz doğruları söylüyoruz ağrına mı gitti anasını siktiim. Göt deliğinde anlama lafı. Türkiye düşmanlığı söz konusu değil burda. Ulan ibne koca T.C yi kurdu Atatürk adamı şimdi yerden yere vuruyorlar. Sen hangi dünyada yaşan bre

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Lefkeli 2020-04-10 23:16:18 @Aa

Ulan be amına koyduğumunun çocuğu bu Türkiye düşmanlığını rumlardanmı öğrendin,Götündeki giydiğinin donun bile parasını türkiye gönderiyor nankör şerefsiz.

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Aa 2020-04-10 21:25:03 @Aa

Ulan Türkiyedekilerin durumu bizden daha kötü kendi halkına bakacağına ingiltereye yardım gönderir. Türkiyedekileri öncelikli tutmayıp ingiliz piçlerine yardım eder diye mi takdir eden

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Aa 2020-04-10 21:21:35 @Aa

Yoksa kendi insanından topladığı parayı ingiltereye yardım olarak toplamasını mı?

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Bbb 2020-04-10 22:53:23

Sanki burda ki insanlara bakan var maske 10 TL ye tr de beleş vesaire Türkiye’de insanların evine gıda para herşey ayağına burda rezil İngiltere çok seviyoruz ya londra Londra diye aha gördük çok lafa gerek yok

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Satandaş 2020-04-10 23:47:42 @Bbb

Saçma ve sığ bir yorum kısaca cahilce.

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Aa 2020-04-10 23:18:17 @Bbb

Burdaki insanların durumu Türkiyedeki kadar kötü değil. Elmayla armutu karıştırmayalım. Aynı şey degil. Bizim hükümet yurt dışından uçak getirir yerleştirir ama halk gene beğenmez. Bizdekiler daha ibne.

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Bbb 2020-04-10 22:55:32

Konuşupta kalp kırmaya gerek yok herkes herşeyi görüyor az laf çok iş

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Ali 2020-04-10 23:12:49 @Bbb

Bu ingiltereye yardım göndermek tamamıyle politik birşeydir. Ne yani sen inanın ingilterenin turkiyeden gelecek bu kadarcık yardımına ihtiyacı var. Türkiyenin ç3vresindeki komsu ülkelere bak hepsi ihtiyaçlı. Onlara ne göndermezler yardımı?

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Aa 2020-04-10 23:28:02

Geri zekalı lefke kırması. Sen zaneden Turkiye kibrislinin kara gözüne kara kaşına bakarak yapar bu yardımları? Beyinsiz cahil köpek. Siktir git ülkene beğenmezsan.

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