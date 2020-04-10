Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'ye dayanışma övgüsü

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (COVID-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'nun açıklamarı şu şekilde:

"Türkiye’nin COVID-19 konusunda sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (COVID-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum"