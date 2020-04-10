Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'ye dayanışma övgüsü

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (COVID-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum" dedi.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'nun açıklamarı şu şekilde:
"Türkiye’nin COVID-19 konusunda sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (COVID-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum"
Neyini takdir eden be ibne Türk halkındanyardım parası toplamasını?
Aa sana katılıyorum bir türkiyeli olarak helalBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Bre kırma lefke piçi biz doğruları söylüyoruz ağrına mı gitti anasını siktiim. Göt deliğinde anlama lafı. Türkiye düşmanlığı söz konusu değil burda. Ulan ibne koca T.C yi kurdu Atatürk adamı şimdi yerden yere vuruyorlar. Sen hangi dünyada yaşan breBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Ulan be amına koyduğumunun çocuğu bu Türkiye düşmanlığını rumlardanmı öğrendin,Götündeki giydiğinin donun bile parasını türkiye gönderiyor nankör şerefsiz.Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Ulan Türkiyedekilerin durumu bizden daha kötü kendi halkına bakacağına ingiltereye yardım gönderir. Türkiyedekileri öncelikli tutmayıp ingiliz piçlerine yardım eder diye mi takdir edenBeğen (0) Beğenmedim! (1)
Yoksa kendi insanından topladığı parayı ingiltereye yardım olarak toplamasını mı?Beğen (0) Beğenmedim! (1)
Sanki burda ki insanlara bakan var maske 10 TL ye tr de beleş vesaire Türkiye’de insanların evine gıda para herşey ayağına burda rezil İngiltere çok seviyoruz ya londra Londra diye aha gördük çok lafa gerek yok
Saçma ve sığ bir yorum kısaca cahilce.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Burdaki insanların durumu Türkiyedeki kadar kötü değil. Elmayla armutu karıştırmayalım. Aynı şey degil. Bizim hükümet yurt dışından uçak getirir yerleştirir ama halk gene beğenmez. Bizdekiler daha ibne.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Konuşupta kalp kırmaya gerek yok herkes herşeyi görüyor az laf çok iş
Bu ingiltereye yardım göndermek tamamıyle politik birşeydir. Ne yani sen inanın ingilterenin turkiyeden gelecek bu kadarcık yardımına ihtiyacı var. Türkiyenin ç3vresindeki komsu ülkelere bak hepsi ihtiyaçlı. Onlara ne göndermezler yardımı?Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Geri zekalı lefke kırması. Sen zaneden Turkiye kibrislinin kara gözüne kara kaşına bakarak yapar bu yardımları? Beyinsiz cahil köpek. Siktir git ülkene beğenmezsan.