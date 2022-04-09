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Dünya yıldızları Ukrayna'ya destek verdi

Dünyaca ünlü sinema yıldızları, sporcular ve müzisyenler, Rusya'nın başlattığı savaşta Ukrayna’ya destek olmak amacıyla sosyal medya kampanyasına katıldı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 18:02
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Dünya yıldızları Ukrayna'ya destek verdi

Uluslararası savunma örgütü Global Citizen, "#StandUpForUkraine" etiketi ile Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerindeki insani yardım çabalarını finanse etmeye çağıran kampanya başlattı.

Kampanyaya, aralarında Bruce Springsteen, Hugh Jackman, Elton John, Jon Bon Jovi, Jonas Brothers ve Billie Eilish’in bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

ABD’li ünlü rock sanatçısı Bruce Springsteen Twitter’da yayımladığı videoda, "Ukrayna'daki ve dünyanın dört bir yanındaki mültecilerin şimdi yardımımıza ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Celine Dion, Instagram üzerinden paylaştığı videoda, "Dünya liderlerini evlerini terk etmek zorunda kalan herkese yardım etmeye çağırıyorum." dedi.

Barbra Streisand, kampanyayı desteklediğini belirtti.

Sacramento Kings, Toronto Raptors and Memphis Grizzlies gibi basketbol takımlarının da destek verdiği kampanyaya, The Weeknd, Demi Lovato, Madonna, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne, U2 ve Katy Perry gibi birçok yıldız ve müzik grubu da destek oldu.

Anahtar Kelimeler:
UkraynaDestekSosyal MedyaYardım Kampanyası
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