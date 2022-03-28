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Dünyaca ünlü kahin Baba Vanga’nın Putin kehaneti ortaya çıktı!

"Balkanlar’ın Nostradamus'u" olarak bilinen Baba Vanga’nın kehanetleri onlarca yıl geçmesine rağmen gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Gerçek adı Vangelia Gushterova olan Baba Vanga, küçük yaşlarda geçirdiği bir kazanın sonucunda görme yetisini kaybetti. Görme yetisinin kaybıyla birlikte Vanga geleceğe yönelik kehanetleri sayesinde dünya çapında tanınan bir kahine dönüştü. Bulgar kahinin son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili kehaneti ortaya çıktı.

28 Mart 2022 Pazartesi 11:01
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Dünyaca ünlü kahin Baba Vanga’nın Putin kehaneti ortaya çıktı!
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85 yaşında hayatını kaybedene kadar Baba Vanga’nın gelecek için pek çok öngörüsü bulunuyordu. Baba Vanga’nın kehanetleri arasında doğal afetler, koronavirüs, 11 Eylül saldırısı,2000 yılında Kursk’un batışı da dahil olmak üzere yüzlerce vizyon yer alıyor. Telepati dahil omak üzere paranormal yetenekleri olduğuna ve uzaylılar iletişim kurduğuna inanılan Vanga, Doğu Avrupa’nın geleceğine yönelik olarak çarpıcı öngörüler dile getirmişti. Ukrayna - Rus savaşını öngören Vanga, Putin'in 'Dünyanın Efendisi' olacağını iddia etmişti. Ancak Vanga’nın Putin ve 2022 yılında insanlığı bekleyen durumlara ilişkin olarak kehanetleri bunlarla sınırlı değil.

“ONU KİMSE DURDURAMAYACAK”

1979'da verdiği bir röportajda, Baba Vanga’nın “Her şey buz gibi çözülecek, fakat sadece bir tanesi dokunulmadan kalacak. Vladimir'in görkemi, Rusya'nın görkemi. Çok fazla kurban verilecek ve Rusya'yı kimse durduramaz. Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak, önüne çıkan engelleri aşacak ve dünyanın efendisi olacak” dediği iddia ediliyor.

YENİ KEHANETİ: GIDA KITLIĞI

Dünyanın bazı ülkelerinde sıcaklıkların 50 dereceye kadar çıkacağını belirten Vanga, Hindistan ve çevresinde de kıtlık gördüğünü yazmıştı. Avustralya'da ve Asya'nın bazı bölgelerinde gerçekleşecek sel felaketlerinden söz eden Vanga, daha fazla deprem ve tsunamiye işaret etti.

UZAYLI SALDIRISINA DİKKAT ÇEKTİ

Vanga’nın üzerinde durulan kehanetlerinden biri de uzaylı saldırısını içeriyor. Ünlü kahin uzaylıların Dünya’daki yaşamı gözlemlemek için bir asteroit göndereceğini ve bu olaydan sonra uzaylıların savaş başlatacağını öne sürüyor.

Baba Vanga, vücut organlarının 2046 yılına kadar klonlanacağını ve bunun en kolay tedavi yöntemi olacağını öngördü. Vanga, 2072 ve 2086 yılları arasında sınıfsız, komünist bir toplumun gelişeceğini iddia ediyor. 2170'ten 2256'ya kadar, bir Mars kolonisinin nükleer bir güç haline gelmesi ve dünyadan bağımsızlık talep etmesi öngörülüyor.

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