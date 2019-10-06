Dünyaca ünlü opera sanatçısı hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İtalyan opera sanatçısı Marcello Giordani'nin, Sicilya Adası'ndaki evinde öğle yemeğinden sonra kalp krizi geçirerek 56 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Ünlü tenorun ses eğitmeni Bill Schuman, “Karısı Wilma’yla konuştum. Mercello’nun susadığını ve su almak için masadan kalkınca yere yığıldığını anlattı” dedi.

Giordani ile sık sık sahneye çıkan soprano Renee Fleming ise ölüm haberinin duyulmasının ardından verdiği demeçte “Trajik bir kayıp” ifadesini kullandı.

Marcello Giordani hakkında:

Bir gardiyanın oğlu olarak Sicilya’da dünyaya gelen sanatçı, 1986’da İtalya’nın Spoleto şehrinde sahnelenen Verdi'nin ‘Rigoletto’ operasıyla profesyonel kariyerine başladı.

Kariyerinin dönüm noktalarından bir diğeri ise 1994 yılında ABD’nin New York eyaletine taşınması oldu.

Orkestra şefi Riccardo Muti, Giordani’ye tekniğini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu söyledi ve onu Schuman’a yönlendirdi. Giordani, Schuman’dan “mucizem, kutsalım” olarak söz ediyordu.

Yıllar içinde New York’taki Metropolitan Operası’nın düzenli sanatçılarından biri haline gelen Giordani, 2015-2016 sezonunda 241 kez sahneye çıktı.