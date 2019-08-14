Dünyaca ünlü opera sanatçısı Placido Domingo'ya 9 kadından cinsel taciz suçlaması

Dünyaca ünlü İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo 9 kadın sanatçı tarafından cinsel tacizle suçlandı, ünlü tenor suçlamaları reddetti.

Associated Press'in haberine göre, sekiz opera sanatçısı ve bir balerin, ünlü tenorun 80'li yıllardan bu yana kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Emekli mezzo-soprano Patricia Wulf hariç, suçlamaları yönelten diğer bütün sanatçılar isimlerinin gizli kalmasını istedi.

Suçlamaların ardından ABD'deki iki büyük müzik organizasyonu Domingo'ya gönderdikleri daveti geri çekti. Domingo'nun yönettiği Los Angeles Operası bağımsız bir inceleme yürütüleceğini duyurdu.

Suçlamalar arasında cinsellikle bağlantılı tekliflerde bulunma, fiziksel temas ve iş verme vaadiyle cinsel ilişkiye zorlama yer aldı.

Wulf, Domingo'nun kendisine dokunmadığını ancak sahneden her indiğinde yanına gelerek bu gece eve gitmek zorunda olup olmadığını sorduğunu söyledi.

Başka bir sanatçı, Domingo'nun bir seferinde elini eteğinin altına soktuğunu belirtti. Başka üç sanatçı ise Domingo'nun kendilerini zorla öptüğü suçlamasında bulundu.

AP'ye konuşan sanatçılardan biri, "İş yemeği garip bir şey değil. Ancak iş yemeği sırasında birinin elinizi tutması ya da elini dizinizin üzerine koyması garip. Size hep bir şekilde dokunuyordu ve sizi öpüyordu" dedi.

Olayların soyunma odası, otel odası, opera binası gibi farklı yerlerde gerçekleştiği iddia edildi.

Domingo: Karşılıklı ve rızaya dayalı

Grammy ödüllü sanatçı Domingo, AP'nin spesifik olaylara ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı ancak bunun yerine ajansa yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsimsiz kişiler tarafından 30 yıl eskiye dayanan hadiseler konusunda yapılan iddialar oldukça rahatsız edici ve sunulduğu haliyle yanlış. Ne kadar süre önce olursa olsun, tüm iyi niyetime rağmen birilerini üzdüğümü ya da rahatsız hissettirdiğimi duymak acı verici.

"Tüm yaptıklarımın ve ilişkilerimin karşılıklı ve rızaya dayalı olduğuna inandım. Beni tanıyanlar ya da benimle çalışanlar bilirler ki birisine kasıtlı olarak zarar verecek, onu kıracak ya da utandıracak biri değilim."

AP'nin haberine göre, bu kadınların haricinde altı kadın daha ünlü tenorun "cinsellikle ilişkili teklifte" bulunarak kendilerini rahatsız hissettirdi.

AP'nin konuştuğu onlarca ses sanatçısı, dansçı, müzisyen, sahne arkası çalışanı, ses eğitmenleri ve bir yönetici de Domingo'nun uygunsuz cinsel girişimlerine şahit olduklarını söylediler.

Domingo'ya suçlama yönelten kadınlardan yedisi, teklifleri reddettikleri için kariyerlerinin olumsuz etkilendiğini düşündüklerini, Domingo'nun söz verdiği rollerin hiçbir zaman kendilerine verilmediğini ya da bir daha kendisinden iş teklifi almadıklarını söyledi.

78 yaşındaki Domingo, 1962'den beri soprano Marta Ornelas ile evil.

Domingo'nun suçlamaların ardından ilk kez sahneye 31 Ağustos'ta gerçekleşecek Salzburg Festivali'nde çıkacak. Performansının iptal edilmeyeceği açıklandı.

Domingo'nun Philadelphia Orkestrası'nın 18 Eylül'deki açılış konserinde sahne alması bekleniyordu ancak suçlamalar ışığında davetin geri çekildiği açıklandı.

San Francisco Operası da benzer bir adım attı.