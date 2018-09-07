Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92763
ALTIN
253.515
DOLAR
6.5543
STERLİN
8.4938
EURO
7.6319
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Dünyada 150 milyon öğrenci akran zorbalığına maruz kalıyor

Dünyada 13-15 yaş grubundaki yaklaşık 150 milyon öğrencinin okul arkadaşı tarafından zorbalığa maruz kaldığı bildirildi.

07 Eylül 2018 Cuma 09:31
Dünyada 150 milyon öğrenci akran zorbalığına maruz kalıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan rapor, küresel olarak 13-15 yaş arasındaki öğrencilerin yarısının, okul içinde ve çevresinde akranlarından fiziksel şiddet ya da çeşitli zorbalıklar gördüğünü ortaya koydu.
Dünya genelinde 13-15 yaşlarındaki öğrencilerin yarısına tekabül eden 150 milyon gencinin, yaşıtları tarafından zorbalığa uğradığının belirtildiği raporda, aynı yaş aralığındaki öğrencilerden üçte birinden fazlasının okullarda dayak veya aşağılayıcı cezalar gibi zorbalıklara maruz kaldığına dikkat çekildi.
122 ülkeden elde edilen verilere dayanarak hazırlanan raporda,13-15 yaşlarındaki öğrencilerin yaklaşık üçte birinin fiziksel kavgalara karıştığı belirtildi.
Rapora göre, dünyada okul çağındaki 6-12 yaş arasındaki yaklaşık 720 milyon çocuk, okullardaki fiziksel cezanın tam olarak yasaklanmadığı ülkelerde yaşıyor.
Öte yandan, endüstrileşmiş 39 ülkedeki 10 öğrenciden 3'üne tekabül eden yaklaşık 17 milyon genç ergen, diğerlerine okulda zorbalık yaptığını itiraf etti.
Kızlar ve erkekler aynı derecede zorbalık riski taşıyor olsa da kız çocuklarının zorbalığın psikolojik biçimlerinden mağdur olma olasılığının daha yüksek, erkeklerin ise daha fazla fiziksel şiddet ve tehdit riski altında olduğuna işaret edildi.
Raporda, okullardaki kesici alet ve silahların kullanıldığı saldırıların can almaya devam ettiği belirtildi.
2017'de okullarda kayda alınan ve doğrulanan saldırı sayısının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 396, Suriye'de 67, Güney Sudan'da 26, Yemen'de 20 olduğu bildirildi. 
Rapora göre, son birkaç ay içinde okulda en az bir kere zorbalığa maruz kaldığını belirten 13-15 yaş arası ergen oranı, ABD'de yüzde 26, Kanada'da yüzde 34, Rusya'da yüzde 39, Peru'da yüzde 47, Afganistan'da yüzde 44, Kenya'da yüzde 57, Zambia'da yüzde 65, Mısır'da yüzde 70, Litvanya'da yüzde 52, İtalya'da yüzde 12, İsveç'te yüzde 11 olarak kaydedildi

banner22
Anahtar Kelimeler:
DünyaAkran Zorbalığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya'da Devlet Başkanı Adayına Bıçaklı Saldırı
Brezilya'da Devlet Başkanı Adayına Bıçaklı Saldırı
Kuzey Kore'de Seller 76 Can Aldı
Kuzey Kore'de Seller 76 Can Aldı
Nijer çölünde 439 göçmen kurtarıldı
Nijer çölünde 439 göçmen kurtarıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim