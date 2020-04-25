Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Dünyada 200 bin kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti.

25 Nisan 2020 Cumartesi 21:06
696 Okunma
Dünyada 200 bin kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 400, vaka sayısı ise 2 milyon 867 bin 574'e ulaştı.

COVID-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 52 bin 838 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 26 bin 384 can kaybı ile İtalya, 22 bin 902 ile İspanya, 22 bin 245 ile Fransa, 20 bin 319 ile İngiltere, 6 bin 917 ile Belçika, 5 bin 805 ile Almanya, 5 bin 650 ile İran ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.

En fazla ölümün yaşandığı ülkeler

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (4 bin 409), Brezilya (3 bin 704), Türkiye (2 bin 706), Kanada (2 bin 302), İsveç (2 bin 192), İsviçre (1593), Meksika (1221) ve İrlanda (1014)."

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 819 bin 310 kişi iyileşirken, halen 1 milyon 847 bin 864 kişinin tedavisi sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Covid-19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı
Matterhorn Dağı'na Türk bayrağı yansıtıldı
Nijerya’da 68 yaşındaki kadın ikiz doğurdu
Nijerya’da 68 yaşındaki kadın ikiz doğurdu
ABD'de 24 saatte 1993 can kaybı
ABD'de 24 saatte 1993 can kaybı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim