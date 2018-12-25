Dünya’da 2018 böyle geçti…

Yeni yıl kutlamaları henüz tamamlanmışken bütün dünyanın gözü Türkiye’ye döndü… Bunun sebebi ise TSK’nın 20 Ocak’ta terör örgütleri PKK/PYD/YPG’ye karşı hazırlanan Zeytin Dalı Operasyonu’nun başlamasıydı. Türkiye ile Suriye arasındaki sınır güvenliğini ve ulusal güvenliği korumak için başlatılan operasyon başarıya ulaştı.

ELON MUSK İLK ADIMI ATTI

Çılgın iş insanı Elon Musk’ın en büyük hayali olan uzaya turist yollama projesinin ilk adımı atıldı. SpaceX mekiği 6 Şubat’ta Florida’daki John F. Kennedy Uzay Merkezi’nden başarılı bir biçimde fırlatıldı.

RUS UÇAĞI DÜŞTÜ

Rusya’nın başkenti Moskova’dan kalkış yapan Saratov Airlines’a ait 703 sefer sayılı uçak çok kısa bir süre sonra düştü. 11 Şubat’ta Moskova yakınlarında düşen uçakta bulunan 71 kişi yaşamını kaybetti.

Rusya’daki bu kazadan sadece 3 gün sonra Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma görevinden istifa etti. Zuma 9 yıldır bu koltukta oturuyordu. Zuma’nın koltuğu bırakmaması sonucunda ülkede ufak çaplı bir kriz olurken kısa süre içinde Güney Afrika lideri resmen görevini bıraktı.

BİR TÜRÜN NESLİ TÜKENDİ

Kenya’dan üzücü bir haber geldi. Dünya üzerindeki son kuzey beyaz gergedanı yaşamını yitirdi. Yaşanan bu üzücü ölüm ile birlikte bir canlı türü resmen yok oldu. Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı Sudan yaşlılık kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Sudan’ın 45 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Dünyanın son kuzey beyaz gergedanı yaşamını yitirdi. Sudan ismi verilen gergedan 45 yaşındaydı.

RUSYA VE İNGİLTERE ARASINDA KRİZ

Şubat ayında Rusya ve İngiltere arasında ciddi bir kriz yaşandı… Bunun sebebi ise Rusya ve İngiltere için ajan olarak görev yapan Sergei Skripal ile kızı Yulia İngiltere’nin sahil beldesi Salisbury’de zehirlenmiş halde bulunmasıydı. Emekli olduktan sonra sakin bir İngiliz kasabasında yaşayan Skripal ve kızının novichok isimli sinir gazıyla zehirlendiği belirlendi. Zehirlenmiş halde bilinçleri kapalı olarak bulunan baba kız hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar hakkında bir soruşturma başlatıldı ve saldırının arkasında Moskova’nın olduğu iddiaları ortaya atıldı. İki ülke arasındaki kriz bu dönemde başladı ama yılın devamında da etkisini hissettirdi.

18 Mart’ta Rusya sandık başına gitti… Sürpriz olmadı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sandıktan zaferle çıktı. Muhalif adayları geride bırakmayı başaran Putin böylelikle dördüncü dönemine başladı.

İsrail’in Filistinlilere yönelik sistematik şiddeti Nisan ayında korkutucu boyuta ulaştı. İsrail, gösteri yapan Filistinlilere ateş açtı binlerce insan öldü.

RUS DİPLOMATLAR KOVULDU

11 Mart’ta Çin’de devrim gibi bir karar alındı. Çin hükümeti anayasal değişikliklere onay vererek liderliğin dönem sınırını kaldırdı. Böylelikle mevcut cumhurbaşkanı Xi Jinping’in kendi isteğiyle bırakana kadar cumhurbaşkanı olmasının önü açıldı.

Bütün dünya 24 Mart’ta sokaklara döküldü… ABD başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan silahlı saldırılar ve bireysel silahlanmaya karşı başlatılan gösterilerde silahların deneyim altına alınması talebi vardı. March for Our Lives hareketine çok sayıda ünlü isim de katıldı.

Rusya ve İngiltere arasında yaşanan casus krizinde yüzlerce diplomat sınır dışı edildi.

Rusya ve İngiltere arasında yaşanan casusluk ve suikast girişimi uluslararası boyuta 26 Mart’ta ulaştı. Birçok Avrupa ülkesiyle birlikte dünya genelinde 20’den fazla ülke Rusya’ya karşı İngiltere’nin yanında yer aldı ve Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı. Aynı gün içerisinde 100’den fazla Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

2018’in başında Suudi Arabistan resmen sinema yasağını kaldırdı. Yasak resmi olarak Mart ayında kaldırıldı.

Mart ayında sonradan kabus haline gelecek bir devrim rüzgarı Suudi Arabistan’da esti… Riyad yönetiminin “devrimci” veliaht prensi Selman, sinemalara izin verdi. 1983 yılından beri ilk defa sinema gösterimi yapılırken ülkede vizyona giren ilk film Black Panther oldu.

KÜBA’DA BİR DEVRİN SONU GELDİ

Küba’da bir devrin sonuna gelindi… 1959’dan beri devam eden Castro liderliği sona erdi. Fidel Castro’nun ardından göreve gelen Raul Castro’nun yerine Miguel Diaz Canel göreve başladı ve Küba’nın Devlet Başkanı oldu.

Swaziland isminin İngilizcesini değiştirdi ve Eswatini Krallığı olarak kendini tanımladı.

KÜS KARDEŞLER SONUNDA BARIŞTI

Nisan ayında tarihi görüntüler dünya basınının gündemindeydi… 27 Nisan’da Kuzey Kore lideri Kim Jon-un, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi. Kim Jong-un 1953’ten beri ilk kez silahsızlandırılmış bölgeye girdi. İki liderin samimi görüntüsü, “Sonunda barıştılar” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Yılın en ikonik karelerinden biri bu oldu… Kuzey Kore ile Güney Kore liderleri silahsızlandırılmış bölgedeki Panmunjom kasabasında bir araya geldi.

İspanya’da 40 yılı aşkın bir süredir kan döken ve şiddete başvuran ETA resmen silah bıraktığını ve dağıldığını açıkladı. 800’den fazla insanın ölümünden ve çok sayıda insanın da yaralanmasından sorumlu olan ETA böylelikle tarihe karıştı.

BİR DÜĞÜN BİR AYRILIK

Barış rüzgarları eserken her açıklaması olay olan ABD Başkanı Donald Trump, bütün dünyada gerilim yarattı… 2015 yılında İran’la birlikte P5+1 ülkelerinin imzaladığı nükleer silahsızlandırma anlaşmasından ayrılık kararını açıklayan Trump, İran’a güvenmediğini duyurdu. 2015 yılında anlaşmayı imzalayan dönemin ABD Başkanı Obama kararı, “Ciddi bir hata” olarak yorumlarken, Washington’ın 8 Mayıs’ta attığı bu adım bütün dünyanın tepkisini çekti.

Mayıs ayında bütün dünya Londra’yı izledi… ABD’de yayınlanan “Var Mısın Yok Musun” yarışmasına katılan ve bu sayede şöhret olan Meghan Markle, İngiliz Kraliyet ailesinin haşarı üyesi Prens Harry ile evlendi.

Takvimler mayıs ayını gösterdiğinde bütün dünya ekran başına kilitlendi… Bunun sebebi ne Dünya Kupası finaliydi ne de merakla beklenen bir dizinin finali… İngiliz kraliyet ailesinin haşarı oğlanı Prens Harry bir süredir birlikte olduğu Meghan Markle ile İngiltere’nin başkenti Londra’da dünya evine girdi. Bir peri masalını andıran nikah törenini bütün dünyada yaklaşık 1.9 milyon kişi canlı izledi. Bazı İngilizler ünlü oyuncu Meghan’a tam puan verirken birçok İngiliz Meghan’ın ABD’li olmasından ve daha önce bir kez boşanmış olmasından dolayı rahatsız olduklarını dile getirdi. Çift evlendikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanını aldı.

KOMŞUDA KORKUNÇ YANGIN

Yaz aylarına girildiğinde birçok doğal afet meydana geldi… 3 Haziran’da Guatemala’nın son yüzyılda yaşanan en ölümcül yanardağ felaketi yaşandı. Volcan de Fuego patladı ve en az 109 kişinin ölümüne ve yüzlerce insanın yaralanmasına sebep oldu.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki yazlık bölgede başlayan yangın kısa sürede bütün bölgeyi etkisi altına aldı. Yaşlıların yoğunlukta olduğu bölgede insanlar yangından kaçmak için denize atladı.

Yunanistan’da ise tarihin en korkunç yangını yaşandı. Komşunun başkenti Atina yakınlarında başlayan ve kısa sürede kuvvetlenen yangında 87 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda insan yaralandı yitirdi ve yüzlerce bina kül oldu.

İtalya’nın turistik bölgelerinden Cenova’daki 100 metre yüksekliğindeki köprü çöktü, onlarca insan yaşamını yitirdi.

İtalya’nın Cenova bölgesinde de kuvvetli rüzgar ve fırtına eski bir köprünün yıkılmasına sebep oldu. Morandi Köprüsü olumsuz hava şartları dolayısıyla yerle bir oldu. Köprü yıkıldığı sırada üzerinde bulunan çok sayıda araç aşağı düşerken 43 kişi yaşamını yitirdi. Köprünün altındaki çok sayıda bina yıkılırken İtalyan yetkililer Autostrade per I’Iltalia isimli şirketin köprü bakımını düzgün yapmadığı için suçladı.

EYLÜL: İKİ MUCİZE BİR FELAKET

Dünya çapında yaşanan bu doğal felaketler devam ederken iki mucize yaşandı… Kuzey Kore ile ABD arasında bir mini zirve gerçekleşti. Singapur’da yaşanan bu zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jon-un bir araya geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Trump, Singapur’da bir mini zirvede bir araya geldi.

Bu dönemde yaşanan ikinci mucize ise Tayland’daydı… 12 futbol öğrencisi ve antrenörleri Tham Luang Nang Non mağarasına girdikten kısa bir süre sonra suların yükselmesiyle mağarada mahsur kaldı. 17 gün boyunca mağarada mahsur kalan çocuklar uluslararası dalgıç ekipleri ve özel ekipmanlar aracılığıyla kurtarıldı. Grup 17 gün boyunca mağarada mahsur kaldıktan sonra bir anda yıldız statüsüne erişti.

Tayland’da mahsur kalan öğrenciler ve antrenörleri başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Endonezya tarihinin en büyük doğal felaketi 28 Eylül 2018’de yaşandı… Sulawesi’de meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem sadece ülkede değil bütün bölgede korku yarattı. Deprem ve ardından gelen tsunamide en az 2.256 kişi yaşamını kaybederken 10.679 kişi de yaralandı.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE’DE

Takvimler 2 Ekim’i gösterdiğinde bütün dünyanın gözü Türkiye’deydi… Uluslararası ilişkiler tarihinde eşine pek rastlanmayan bir olay Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda meydana geldi. Evlenmek için gerekli belgeleri almak isteyen gazeteci Cemal Kaşıkçı başkonsoloslukta öldürüldü. Washington Post gazetesine de yazan ve Veliaht Prens Selman’ı sık sık eleştiren makaleler kaleme alan Kaşıkçı’nın önce “binanın arka kapısından çıktığını” söyleyen Suudi yetkililer haftalar sonra Kaşıkçı’nın bir arbede sırasında yanlışlıkla öldürüldüğünü duyurdu.

Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra öldürülmesi dünya gündemini meşgul etti. Suudilerin, Kaşıkçı’ya benzeyen bir dublör kullandıkları ortaya çıktı.

Riyad’dan özel bir infaz timinin İstanbul’a geldiği ve Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından ülkeden çıkış yaptıkları belirlenirken soruşturma devam ederken Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Türkiye’den ayrıldı. Türkiye’deki soruşturmaya yardım etmek üzere gelen Suudi başsavcının aslında Türkiye’nin elinde hangi belge ve kanıtlar olduğunu görmek için geldiği sonradan açıklandı. CIA bile Riyad yönetiminde üst düzeydeki bir ismin infaz emri verdiğini işaret etse de ABD Başkanı Trump Riyad yönetimini desteklediğini ve Suudi Arabistan’ın sağlam bir müttefikleri olduğunu söyledi. Bu arada Kaşıkçı’nın nerede olduğu, kim tarafından öldürüldüğü ya da infaz emrini kimin verdiğine dair net açıklamalar yapılmadı.

KARADENİZ’DE SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİNDİ

Kasım ve Aralık aylarında da birçok olay yaşandı… Bunlar arasında en ilgi çekici olan NASA’nın InSight isimli uydusunun Mars’a iniş yapmasıydı. Uzun bir yolculuktan sonra Kızıl Gezegen’e inen araç sondaj çalışması yaparak Mars ile Dünya arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları net bir biçimde ortaya koymaya çalışacak.

25 Kasım’da ise Ukrayna ile Rusya arasında bir kriz yaşandı… Son aylarda nispeten durgun seyreden Rusya-Ukrayna gerilimi pazar günü Azak denizinde patlak veren gemi kriziyle yeniden alevlendi. Ukrayna’nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi’ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etti.

Fransa’da sarı yelek giyen binlerce gösterici akaryakıt zammını protesto için meydanlara çıktı.

Yaşananların ardından Ukrayna’da OHAL ilan edilirken iki ülke arasındaki gerilim halen devam ediyor.

1968’TEN SONRA FRANSA İLK KEZ AYAKTA

Aralık ayının ilk haftasında Fransa resmen sokaklara döküldü… Belki de 1968’den beri ilk kez Fransa’da bu denli bir ayaklanma yaşanıyordu. Fransa’da “zenginlerin cumhurbaşkanı” olarak kötü bir lakaba sahip olan Emmanuel Macron’un akaryakıta zam yapma kararı büyük tepki çekti. Araçlarda bulundurulması zorunlu olan sarı reflektörlü yelekleri giyen Fransızlar sokağa çıktı, polisle çatıştı ve çevredeki mal ve mülklere zarar verdi. Turizme de büyük zarar veren bu olayın arkasından Macron akaryakıt zammını geri çektiğini açıklarken diğer bazı vergilerin de rafa kalkacağının sinyalini verdi.

2018’DE BİRÇOK YILDIZ KAYDI

2018 yılında birçok ünlü ve başarılı isim yaşamını kaybetti. Cranberries grubunun solisti Dolores O’Riordan, fizikçi Stephen Hawking, ABD’nin eski başkanlarından Baba George Bush ve eşi Barbara Bush, şef ve sunucu Anthony Bourdain, Birleşmiş Milletler’in eski genel sekreteri Kofi Annan, şarkıcı Aretha Franklin, senatör John McCain, aktör Burt Reynolds, şarkıcı Charlez Aznavour, çizgi romanın efsane ismi Stan Lee ve Microsoft’un kurucularından Paul Allen yaşamını yitirdi.