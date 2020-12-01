Dünyada 500'e yakın gazeteci koronavirüsten hayatını kaybetti

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), 56 ülkeden 489 medya çalışanının COVID-19'dan öldüğünü duyurdu.

Ekim ayında 22, kasımda ise 47 medya çalışanı COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açıklamada bazı ülkelerin, gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu bilgisi verildi.

Latin Amerika ülkeleri yine ilk sıralarda

PEC'in araştırmasına göre, COVID-19 kaynaklı ölümlerde Latin Amerika ülkeleri, listede yine ilk sıralarda yer aldı.

Peru'da 93 gazeteci hayatını kaybederken, sırasıyla Hindistan'da 51, Brezilya'da 43, Ekvador'da 41 ve Bangladeş'te 39 gazeteci yaşamını yitirdi.

Meksika'da 33, ABD'de 25, Pakistan'da 12, Panama'da 11, İngiltere'de 10, Bolivya'da 9, Nijerya'dan 8, Afganistan'da, Dominik Cumhuriyeti ve Honduras'tan 7'şer, Arjantin, Nikaragua ve Venezuala'dan 6, Kolombiya, Fransa, Rusya ve İspanya'dan 5, İtalya'dan ise 4 gazeteci salgında hayatını kaybetti.

Araştırmada Türkiye'den de bir gazetecinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

PEC Genel Sekreteri Blaise Lempen, COVID-19 salgınının medya çalışanları arasında daha fazla can almaya devam ettiğini söyleyerek, "Bu çok büyük bir kayıp. Hindistan, Brezilya, Arjantin ve Meksika gibi ülkelerde gazeteciler arasında kurban sayısı artıyor" uyarısı yaptı.