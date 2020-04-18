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Dünyada 590 bini aşkın kişi koronavirüsü yendi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 590 bini aştı. Halen tedavi gören 1 milyon 558 bin 506 aktif enfekte vaka bulunuyor.

18 Nisan 2020 Cumartesi 21:54
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Dünyada 590 bini aşkın kişi koronavirüsü yendi

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 590 bin 367 kişi iyileşti.

COVID-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 29 kişi hastalığı yendi.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla, Almanya (85 bin 400), İspanya (74 bin 797), ABD (63 bin 936), İran (55 bin 987), İtalya (44 bin 927) ve Fransa (35 bin 983) oldu.

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 307 bin 755'e ulaşırken, virüs nedeniyle 158 bin 859 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 558 bin 506 aktif enfekte vaka bulunuyor. 

Anahtar Kelimeler:
Covid-19DünyaKoronavirüs
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