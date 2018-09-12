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Dünyada 821 milyon kişi aç

Beş BM örgütü tarafından hazırlanan rapora göre, dünyada 821 milyon kişi açlık çekiyor. Bu sayının arttığına dikkat çeken yetkililer, açlık ve yetersiz beslenmenin başlıca nedeninin iklim değişikliği olduğunu belirtti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:49
Dünyada 821 milyon kişi aç

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı beş örgüt tarafından açıklanan bir rapor, dünyada her dokuz kişiden birinin yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Salı günü İtalya'nın başkenti Roma'da açıklanan "Dünyada Beslenme ve Gıda Güvenliği'nin Durumu" adlı raporda, geçen yıl dünyada açlık çekenlerin sayısının 821 milyona yükseldiği belirtildi. 2016 yılında bu sayı 804 milyon olarak kaydedilmişti.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, raporu "Bu mesaj dünyada korku yaratmalı” sözleriyle değerlendirdi. Beasley, uzun yıllar boyunca dünyada açlık ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya olanların sayısının azaldığını, BM'nin 2030 yılına kadar açlık çekilmesine son vermeyi hedeflediğini hatırlattı. Beasley, ancak son gelişmelere göz önünde bulunduğunda bu hedefe ulaşmanın gerçekçi olmadığını da sözlerine ekledi.

Raporda, dünyada açlık çekenlerin sayısının son üç yılda arttığına dikkat çekilerek, sayıların on yıl önceki düzeye gerilediği belirtildi. Özellikle dünyada 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 22'sinde, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle gelişme bozuklukları yaşandığı kaydedildi.

BM: En fazla kadınlar ve etnik azınlıklar açlık çekiyor

Açlık çekilmesinin başlıca nedeni iklim değişikliği

Raporda, açlık ve yetersiz beslenmenin Afrika'nın bir çok bölgesinde ve Güney Amerika'da yaygın olduğu ifade edildi. Özellikle de siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı Venezuela'da durumun kötüleştiği bunun yanı sıra Yemen ve Suriye gibi savaş yaşanan bölgelerde de açlığın arttığı belirtildi.

BM, savaşların yanı sıra ekonomik krizlerin ve iklim değişikliklerinin gıda alanında krize yol açtığını vurguladı. Raporda, iklim değişiklikleri nedeniyle yağmurların erken veya geç yağdığı  ya da kuraklık ve aşırı yağış gözlemlendiği belirtildi. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Direktörü Jose Graziano da Silva, "yaşadığımız olumlu gelişmelerde kaydedilen gerilemede iklim değişiklikleri günümüzde büyük bir rol oynuyor” şeklinde konuştu.

Raporda, iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerde yetersiz beslenen insanların sayısının daha yüksek olduğuna dikkat çekildi. Bu bölgelerin başında Doğu Afrika geliyor. Bölgede, son yıllarda yaşanan beklenmedik kuraklık çiftçilerin üretim yapamasına yol açtı.

Rapor, Dünya Gıda Programı (WFP), BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) işbirliği ile hazırlandı.

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Anahtar Kelimeler:
AçlıkHaberDünya
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