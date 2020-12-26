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Dünyada corona virüse karşı kaç kişi aşılandı?

Tüm dünyada 1,75 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan yeni tip corona virüs pandemisine (Covid-19)  karşın 7 ülkede yaygın aşılama başladı. Şu anda tüm dünyada aşılananların sayısı 3,5 milyona yaklaşırken, bunun yarısından fazlasını ABD ve Çin vatandaşları oluşturuyor. Bununla birlikte, Türkiye’nin de gelecek haftadan itibaren corona virüs aşısını dağıtan ülkeler arasına girmesi bekleniyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 11:25
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Dünyada corona virüse karşı kaç kişi aşılandı?

Tüm dünyada 1,75 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan yeni tip corona virüs pandemisine (Covid-19)  karşın 7 ülkede yaygın aşılama başladı. Şu anda tüm dünyada aşılananların sayısı 3,5 milyona yaklaşırken, bunun yarısından fazlasını ABD ve Çin vatandaşları oluşturuyor. Bununla birlikte, Türkiye’nin de gelecek haftadan itibaren corona virüs aşısını dağıtan ülkeler arasına girmesi bekleniyor.

İngiltere’de yer alan Oxford Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren “Our World in Data” adlı kuruluş, dünyada kaç kişinin aşılandığını haritalandırdı. Buna göre 25 Aralık itibariyle ABD, Çin, Rusya, Kanada, İsrail, İngiltere ve Bahreyn ilk doz aşıları yaşlılara ve sağlık çalışanlarına uygulamaya başladı.

EN ÇOK AŞILAMA YAPAN ÜLKELER ABD VE ÇİN

Verilerde dünyada şu ana kadar bu yedi ülkede 3,23 milyon doz aşının doz aşının dağıtıldığı görülüyor. En çok aşılama yapan ülkelerin başında ise 1,01 milyon doz ile ABD geliyor, onu bir milyon doz ile Çin takip ediyor.

Bununla birlikte, dünyada hali hazırda uygulanan Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik V, Sinopharm ve Sinopharm aşıları iki doz halinde uygulanıyor. Bu nedenle dozların ülkeler arasındaki dağılımı büyük önem taşıyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN SADECE YÜZDE 0,04’Ü AŞILANDI

Şu anda nüfusunun yüzde 2,94’ünü aşılayan Bayreyn, dünya ülkeleri arasında öne çıkıyor. Diğer taraftan, dünya genelinde aşılanların oranının  sadece yüzde 0,04 görülüyor.

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