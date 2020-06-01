Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kalp krizi belirtileri!
Kalp krizi belirtileri!
Yüzünüzdeki küçük beyaz noktalarla nasıl başa çıkabilirsiniz?
Küçük beyaz noktalarla nasıl başa...
Beyaz lahananın faydaları nelerdir?
Faydaları saymakla bitmiyor...
Antik çağlardan bu yana kullanılan şifa kaynağı kekiğin faydaları nelerdir?
Şifa kaynağı kekik
Diyet yapanlar için kilo vermeyi kolaylaştıran meyve ve sebzeler
Kilo vermeyi kolaylaştıran...

Dünyada COVID-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti.

01 Haziran 2020 Pazartesi 19:46
766 Okunma
Dünyada COVID-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 6 milyon 302 bin 150'ye ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 839 bin 698 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 514 bin 992 ile Brezilya, 414 bin 878 ile Rusya, 286 bin 509 ile İspanya, 274 bin 762 ile İngiltere, 232 bin 997 ile İtalya, 194 bin 504 ile Hindistan, 188 bin 882 ile Fransa izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 83 bin 17 vaka kayda geçti.

Dünya genelinde can kaybı ise 374 bin 554'e ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
DünyaCoronavirüsKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Washington'da gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı
Washington'da gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı
Çin’de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı
Çin’de son 3 haftada en yüksek koronavirüs vaka sayısı
ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim