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Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı?

Yaklaşık 1,5 senedir hayatımızda olan Covid-19 pandemisiyle mücadelede aşılama son sürat devam ediyor. Aralık ayından bu yana yoğun bir şekilde yapılan Covid-19 aşılarında kritik eşik aşılarak uygulanan doz miktarı 1 milyarı geçti. 172 ülkede uygulanan aşı dozlarının yaklaşık dörtte biri Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılırken ülkede son bir haftada günde ortalama 3 milyon doz aşı sayısına ulaşıldı. İşte Bloomberg, Financial Times ve NY Times verilerine dayanarak dünyada en çok aşı uygulayan ülkeler ve uygulanan aşı dozlarının nüfusa oranları..

24 Nisan 2021 Cumartesi 21:45
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Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı?

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Uygulanan doz miktarı: 222 milyon 322 bin 230

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 41,3

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 27,5 

ÇİN

Uygulanan doz miktarı: 216 milyon 84 bin 

HİNDİSTAN

Uygulanan doz miktarı: 138 milyon 256 bin 975

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 8,5

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 1,6

BREZİLYA

Uygulanan doz miktarı: 40 milyon 675 bin 557

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 13,6

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 5,8

İNGİLTERE

Uygulanan doz miktarı: 37 milyon 687 bin 736

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 49,7

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 17,2

ALMANYA

Uygulanan doz miktarı: 24 milyon 286 bin 909

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 22,3

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 7

TÜRKİYE

Uygulanan doz miktarı: 20 milyon 984 bin 193

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 15,7

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 9,6

FRANSA

Uygulanan doz miktarı: 19 milyon 196 bin 153

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 21,3

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,3

ENDONEZYA

Uygulanan doz miktarı: 18 milyon 322 bin 578

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 4,4

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 2,5

RUSYA

Uygulanan doz miktarı: 17 milyon 900 bin

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 7,6

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 4,6

İTALYA

Uygulanan doz miktarı: 16 milyon 829 bin 814

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 19,7

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,2

MEKSİKA

Uygulanan doz miktarı: 15 milyon 477 bin 517

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 8,2

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 3,9

İSPANYA

Uygulanan doz miktarı: 14 milyon 266 bin 251

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 22,4

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,3

ŞİLİ

Uygulanan doz miktarı: 13 milyon 922 bin 465

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 41,4

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 31,5

KANADA

Uygulanan doz miktarı: 11 milyon 440 bin 523

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 24,5

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 2,4

İSRAİL

Uygulanan doz miktarı: 10 milyon 383 bin 368

100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 59,4

100 kişide iki doz aşı olma oranı: 55,3

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Uygulanan doz miktarı: 10 milyon 106 bin 684

Son Güncelleme: 24.04.2021 22:01
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