Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı?

Yaklaşık 1,5 senedir hayatımızda olan Covid-19 pandemisiyle mücadelede aşılama son sürat devam ediyor. Aralık ayından bu yana yoğun bir şekilde yapılan Covid-19 aşılarında kritik eşik aşılarak uygulanan doz miktarı 1 milyarı geçti. 172 ülkede uygulanan aşı dozlarının yaklaşık dörtte biri Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılırken ülkede son bir haftada günde ortalama 3 milyon doz aşı sayısına ulaşıldı. İşte Bloomberg, Financial Times ve NY Times verilerine dayanarak dünyada en çok aşı uygulayan ülkeler ve uygulanan aşı dozlarının nüfusa oranları..