Dünyada en çok aşı uygulanan ülkeler hangileri? Türkiye kaç doz aşı uyguladı?

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Uygulanan doz miktarı: 222 milyon 322 bin 230
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 41,3
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 27,5
ÇİN
Uygulanan doz miktarı: 216 milyon 84 bin
HİNDİSTAN
Uygulanan doz miktarı: 138 milyon 256 bin 975
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 8,5
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 1,6
BREZİLYA
Uygulanan doz miktarı: 40 milyon 675 bin 557
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 13,6
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 5,8
İNGİLTERE
Uygulanan doz miktarı: 37 milyon 687 bin 736
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 49,7
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 17,2
ALMANYA
Uygulanan doz miktarı: 24 milyon 286 bin 909
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 22,3
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 7
TÜRKİYE
Uygulanan doz miktarı: 20 milyon 984 bin 193
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 15,7
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 9,6
FRANSA
Uygulanan doz miktarı: 19 milyon 196 bin 153
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 21,3
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,3
ENDONEZYA
Uygulanan doz miktarı: 18 milyon 322 bin 578
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 4,4
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 2,5
RUSYA
Uygulanan doz miktarı: 17 milyon 900 bin
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 7,6
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 4,6
İTALYA
Uygulanan doz miktarı: 16 milyon 829 bin 814
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 19,7
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,2
MEKSİKA
Uygulanan doz miktarı: 15 milyon 477 bin 517
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 8,2
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 3,9
İSPANYA
Uygulanan doz miktarı: 14 milyon 266 bin 251
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 22,4
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 8,3
ŞİLİ
Uygulanan doz miktarı: 13 milyon 922 bin 465
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 41,4
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 31,5
KANADA
Uygulanan doz miktarı: 11 milyon 440 bin 523
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 24,5
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 2,4
İSRAİL
Uygulanan doz miktarı: 10 milyon 383 bin 368
100 kişide en az bir doz aşı olma oranı: 59,4
100 kişide iki doz aşı olma oranı: 55,3
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Uygulanan doz miktarı: 10 milyon 106 bin 684