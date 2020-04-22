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Dünyada iyileşen koronavirüs hastası sayısı 690 bini geçti

Dünya genelinde iyileşen yeni tip koronavirüs hasta sayısı 690 bini aştı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:21
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Dünyada iyileşen koronavirüs hastası sayısı 690 bini geçti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 690 bin 672 kişi iyileşti.

COVID-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 151 kişi hastalığı yendi.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (95 bin 200), ABD (82 bin 973), İspanya (82 bin 514),  İran (60 bin 965), İtalya (51 bin 600) ve Fransa (39 bin 181) oldu.

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 557 bin 503'e ulaşırken, virüs nedeniyle 177 bin 661 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 689 bin 170 aktif enfekte vaka bulunuyor. 

Anahtar Kelimeler:
Covid-19Koronavirüs
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