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Dünyada kızamık vakaları dört kat arttı

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelindeki kızamık vakalarındaki sayının bu yılın ilk üç ayında, geçen yıla göre dört kat arttığını duyurdu

16 Nisan 2019 Salı 14:43
Dünyada kızamık vakaları dört kat arttı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçici verilerine göre, dünya genelinde kızamık vakalarının bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre dört kat arttığı bildirildi.

DSÖ’nün yeni raporunda, dünyadaki kızamık vakalarındaki sürekli artış trendinin devam ettiğine dikkat çekildi.

Raporda, örgütün verilerinin henüz tamamlanmamasına rağmen, dünyada pek çok ülkenin kızamık salgının ortasında olduğu ifade edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Madagaskar, Myanmar, Filipinler, Sudan, Tayland ve Ukrayna gibi ülkelerde kızamık salgınının yaşandığı aktarılan raporda, kızamık vakalarının başta küçük çocuklar olmak üzere çok sayıda insanın ölümüne neden olduğu kaydedildi.

110 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Raporda, kızamığın son derece şiddetli ve dünyada en bulaşıcı hastalıklarından olduğu vurgulanarak, en son 2017 verilerine göre yaklaşık 110 bin kişinin kızamık nedeniyle öldüğü aktarıldı.

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Kızamık aşısının kapsamının genişletilmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, yüksek gelirli ülkelerde bile kızamık vakalarının hastaneye yatışla sonuçlandığına işaret edildi. Kızamığın beyin hasarı, körlük ve işitme kaybına kadar yaşam boyu sakatlıklara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

EN BÜYÜK ARTIŞ AFRİKA’DA 

Rapora göre, dünya çapındaki kızamık vakalarının sayısı bu yılın ilk 3 ayında 170 ülkede 112 bin 163’e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde kızamık vaka sayısının 163 ülkede 28 bin 124 olduğu anımsatılan raporda, böylelikle kızamık vakalarının 2018’in aynı dönemine göre dört kart arttığı kaydedildi.

Kızamık vakalarında Afrika’da yüzde 700, Amerika kıtasında yüzde 60, Avrupa’da yüzde 300, Doğu Akdeniz’de yüzde yüz, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik’te de yüzde 40 artış gözlemlendi.

DSÖ, küresel olarak kızamık vakalarının ancak 10’da birinin rapor edildiği tahmininde bulunarak, gerçek sayının açıklanan rakamlardan çok daha fazla olabileceğine vurgu yaptı.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Kızamık
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