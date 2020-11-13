Dünyada koronavirüs vaka sayısı 53 milyonu aştı

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 53 milyon 2 bin 176 oldu.

ABD, 10 milyon 839 bin 269 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 8 milyon 727 bin 900 ile Hindistan, 5 milyon 779 bin 383 ile Brezilya, 1 milyon 898 bin 710 ile Fransa, 1 milyon 858 bin 568 ile Rusya, 1 milyon 484 bin 868 ile İspanya, 1 milyon 290 bin 195 ile İngiltere, 1 milyon 273 bin 356 ile Arjantin, 1 milyon 165 bin 326 ile Kolombiya ve 1 milyon 66 bin 401 ile İtalya izledi.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 297 bin 475 kişi yaşamını yitirdi, 36 milyon 922 bin 181 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 7635’E ULAŞTI

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