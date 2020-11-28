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Dünyada koronavirüs vaka sayısı 62 milyonu aştı

Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 62 milyonu geçti.

28 Kasım 2020 Cumartesi 10:26
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Dünyada koronavirüs vaka sayısı 62 milyonu aştı

Dünyada yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 62 milyonu geçti.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 62 milyon 10 bin 805'e yükseldi.

ABD 13 milyon 454 bin 346 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, ABD'yi 9 milyon 351 bin 224 ile Hindistan, 6 milyon 238 bin 350 ile Brezilya, 2 milyon 215 bin 533 ile Rusya, 2 milyon 196 bin 119 ile Fransa, 1 milyon 646 bin 192 ile İspanya, 1 milyon 589 bin 301 ile İngiltere, 1 milyon 538 bin 217 ile İtalya, 1 milyon 407 bin 277 ile Arjantin, 1 milyon 290 bin 510 ile Kolombiya ve 1 milyon 90 bin 675 ile Meksika izliyor.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 449 bin 385 kişi yaşamını yitirdi, 42 milyon 803 bin 910 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 11 BİNİ AŞTI

Kıbrıs genelinde toplam 11 bin 67 vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 9 bin 983 Koronavirüs vakası bulunuyor. Toplam ölüm sayısı 48...

KKTC’de toplam vaka sayısı 1084’e ulaşırken, ölüm sayısı ise 5...

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