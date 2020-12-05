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Dünyada koronavirüs vaka sayısı 66 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 66 milyonu aşarken ABD 14 milyon 772 bin 535 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

05 Aralık 2020 Cumartesi 09:46
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Dünyada koronavirüs vaka sayısı 66 milyonu aştı

Koronavirüs verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 66 milyon 231 bin 472'ye yükseldi.

ABD 14 milyon 772 bin 535 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Bu ülkeyi 9 milyon 608 bin 418 ile Hindistan, 6 milyon 534 bin 951 ile Brezilya, 2 milyon 402 bin 949 ile Rusya, 2 milyon 268 bin 552 ile Fransa, 1 milyon 699 bin 145 ile İspanya, 1 milyon 690 bin 432 ile İngiltere, 1 milyon 688 bin 939 ile İtalya, 1 milyon 454 bin 631 ile Arjantin, 1 milyon 352 bin 607 ile Kolombiya ve 1 milyon 156 bin 770 ile Meksika izliyor.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 524 bin 473 kişi yaşamını yitirdi, 45 milyon 812 bin 972 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 13 BİNE DAYANDI

Kıbrıs genelinde toplam 12 bin 962 vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 11 bin 812 Koronavirüs vakası bulunuyor. Toplam ölüm sayısı 74...

KKTC’de toplam vaka sayısı 1150’ye ulaşırken, ölüm sayısı ise 5...

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