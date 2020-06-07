Dünyada koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu geçti

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüse yakalanan kişi sayısı 7 milyon 814 bine ulaştı.

ABD hala ilk sırada

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 988 bin 545 kişi virüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla 676 bin 494 ile Brezilya, 467 bin 673 ile Rusya, 288 bin 390 ile İspanya, 284 bin 868 ile İngiltere, 247 bin 678 ile Hindistan, 234 bin 801 ile İtalya, 191 bin 758 ile Peru, 185 bin 696 ile Almanya ve 169 bin 425 ile İran oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 169 bin 218’e ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler, şöyle sıralandı:

"153 bin 634 ile Fransa, 127 bin 745 ile Şili, 113 bin 619 ile Meksika, 98 bin 943ile Pakistan, 98 bin 869 ile Suudi Arabistan, 95 bin 57 ile Kanada, 83 bin 36 ile Çin, 67 bin 195 ile Katar, 65 bin 769 ile Bangladeş ve 59 bin 226 ile Belçika."

200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 402 bin 575 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan 3 milyon 422 bin 299 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 175 bin 940 kişi tedavi görüyor.