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Dünyada koronavirüs vaka sayısı 837 bin 86’ya, can kaybı ise 44 bin 249’a yükseldi

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin yer aldığı ‘Worldometer’ internet sitesindeki verilere göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 837 bin 86’ya ulaşırken, koronavirüsten can kaybı 44 bin 249’a yükseldi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 09:26
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Dünyada koronavirüs vaka sayısı 837 bin 86’ya, can kaybı ise 44 bin 249’a yükseldi

Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 176 bin 518 vakayla ABD olurken, onu 105 bin 792 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD: 176 bin 518 vaka, 3 bin 431 ölüm

İtalya: 105 bin 792 vaka, 12 bin 428 ölüm

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 518 vaka, 3 bin 305 ölüm kayda geçti.

Diğer ülkelerde vaka sayıları şöyle;

İspanya: 94 bin 180 vaka, 8 bin 269 ölüm

Almanya: 68 bin 659 vaka, 682 ölüm

İran: 44 bin 605 vaka, 2 bin 898 ölüm

Fransa: 52 bin 128 vaka, 3 bin 523 ölüm

İngiltere: 25 bin 150 vaka, bin 789 ölüm

İsviçre: 16 bin 186 vaka, 395 ölüm

Hollanda: 12 bin 595 vaka, bin 39 ölüm

Belçika: 12 bin 775 vaka, 705 ölüm

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgın nedeniyle dünya genelinde 44 bin 249 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye’de toplam vaka sayısı 13 bin 531, toplam vefat sayısı ise 214 olarak açıklandı.

Son Güncelleme: 01.04.2020 09:29
Anahtar Kelimeler:
ABDİngiltereFransaAlmanyaItalyaİranKoronavirüs
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