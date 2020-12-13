Dünyada koronavirüs vakaları hızla artıyor: 72 milyonu aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan koronavirüs salgını etkisini artırarak sürdürüyor.

Dünya genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 72 milyon 14 bin 399’a, aktif enfekte vaka sayısı 20 milyon 5 bin 602'ye ulaştı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 610 bin 67 kişi yaşamını yitirdi, 50 milyon 411 bin 543 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Tedavi görenlerin 19 milyon 898 bin 756'sında hastalık belirtileri hafif seyrederken 106 bin 846 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

ABD, 16 milyon 496 bin 348 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke olurken, onu 9 milyon 854 bin 208 ile Hindistan izledi.

ABD'de can kaybı 302 bini geçti

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 16 milyon 297 bin 526 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 302 bin 769 kişi hayatını kaybetti.

Kaliforniya Eyaleti'ndeki San Joaquin (SEN HUAKİN) Vadisi'nde yoğun bakımlarda yer kalmadı.

New York'ta ise Pazartesi gününden itibaren restoranların iç mekanlarında yemek yenilmesi yasaklanacak.

İngiltere'de vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

Avrupa'da da tablo iç açıcı değil..

İngiltere'de vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bini geçti.

En çok vakanın kayda geçtiği Londra'da Belediye Başkanı Sadık Han, halka tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Almanya'da ek tedbirler gündemde

Almanya'da vaka sayısı 1 milyon 320 bini, can kaybı 22 bini geçti. Son 24 saatte 28 binden fazla yeni vaka rapor edildi.

Gözler Başbakan Angela Merkel'in bugün eyalet valileri ile video konferans yoluyla yapacağı görüşmeye çevrildi. Salgına karşı başta tam karantina olmak üzere alınabilecek tedbirler masaya yatırılacak.

Fransa'da vaka sayısı 2 milyon olmak üzere

Fransa'da vaka sayısı 2 buçuk milyona, can kaybı 58 bine yaklaşıyor.

Yılbaşı yaklaşırken bakım evlerinde kalanlara ilişkin yeni düzenleme açıklandı. Buna göre bakım evleri sakinleri, testleri pozitif çıksa dahi aileleri ile zaman geçirmelerine ve ziyaretçi kabul etmelerine izin verilecek. Söz konusu izin yarın başlayacak ve 3 Ocak'a kadar geçerli olacak.

İtalya'da hastanelerin kapasiteleri doluyor

İtalya'da da bilanço ağırlaşıyor. Son 24 saatte yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı 64 bini, vaka sayısı 1 milyon 825 bini geçti.

3 Kasım'da hükümet ülkeyi 3 risk bölgesine ayırmış ve farklı kısıtlamalar uygulamaya başlamıştı. Ancak koronavirüse yakalananların sayısı katlanarak artıyor. Milano ve Napoli'de hastanelerin kapasitesi doldu.

Afrika kıtasında COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 376 bini aştı

Kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 132 artarak 2 milyon 376 bin 805 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 326 artışla 55 bin 82'ye yükseldi.

Kıtada, COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı 23 bin 106 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 898, Fas'ta ise 6 bin 589 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 852 bin 965'e çıktı. Bu ülkeyi 397 bin 597 vakayla Fas, 121 bin 89 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da COVID-19 tespit edilen 2 milyon 14 bin 826 kişi iyileşti.