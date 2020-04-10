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Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 370 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (COVID-19) iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı.

10 Nisan 2020 Cuma 21:05
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Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 370 bini geçti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 371 bin 858 kişi COVID-19'u yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. COVID-19 salgınının ortaya çıktığı ülkede şimdiye dek 77 bin 455 kişi sağlığına kavuştu.

Türkiye'de 2 bin 423 kişi sağlığına kavuştu

Çin'den sonra en fazla iyileşen vaka görülen ülkeler ise sırasıyla İspanya (55 bin 668), Almanya (52 bin 407), İran (35 bin 465), İtalya (30 bin 455), ABD (26 bin 179) ve Fransa (24 bin 932) oldu.

Türkiye'de de şu ana dek 2 bin 423 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 684 bin 854'e ulaşırken, virüs nedeniyle 101 bin 474 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi altındaki 1 milyon 201 bin 522 vaka ise iyileşmeyi bekliyor. 

Anahtar Kelimeler:
Covid-19KoronavirüsCoronavirüs
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londra 2020-04-10 22:37:16

bir zamanlar uzerinde gunes batmayan ingiliz imparatorlugu VAKA 73758 OLUM 8958 IYILESME 135

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londra 2020-04-10 22:40:27

hastahaneye girenler bir turlu cikmiyor kibris turk olum sayisi 50 cok dusundurucu bir durum

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