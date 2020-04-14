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Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 445 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (COVID-19) iyileşenlerin sayısı 445 bini aştı.

14 Nisan 2020 Salı 10:29
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Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 445 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (COVID-19) iyileşenlerin sayısı 445 bini aştı.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 445 bin 17 kişi COVID-19’u yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin’de görüldü. COVID-19 salgınının ortaya çıktığı ülkede şimdiye dek 77 bin 738 kişi sağlığına kavuştu.

Çin’den sonra en fazla iyileşen vaka görülen ülkeler ise sırasıyla İspanya (64 bin 727), Almanya (64 bin 300), İran (45 bin 983), ABD (36 bin 948), İtalya (35 bin 435) ve Fransa (27 bin 718) oldu.

Türkiye’de de şu ana dek 3 bin 957 kişi sağlığına kavuştu.

Anahtar Kelimeler:
DünyaKoronavirüsCovid-19
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