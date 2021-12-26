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Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 280 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 280 milyon 28 bin 905’e yükseldi. Salgın nedeniyle 5 milyon 415 bin 714 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 250 milyon 266 bin 868 kişiye ulaştı.

26 Aralık 2021 Pazar 21:51
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Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 280 milyonu geçti
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 280 milyon 28 bin 905’e yükseldi.

ABD, 53 milyon 33 bin 604 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 34 milyon 786 bin 802 ile Hindistan, 22 milyon 234 bin 626 ile Brezilya, 11 milyon 891 bin 292 ile İngiltere, 10 milyon 392 bin 20 ile Rusya, 9 milyon 88 bin 371 ile Fransa, 7 milyon 9 bin 73 ile Almanya, 6 milyon 184 bin 762 ile İran, 5 milyon 718 bin ile İspanya ve 5 milyon 647 bin 313 ile İtalya izliyor.

Türkiye'de şimdiye kadar 9 milyonu aşkın vaka görüldü.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 5 milyon 415 bin 714 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 250 milyon 266 bin 868 kişiye ulaştı.

24 milyon 346 bin 323 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Son Güncelleme: 27.12.2021 00:49
Anahtar Kelimeler:
Kovid19KoronavirüsÇinTürkiye
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