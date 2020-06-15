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Dünyada Kovid-19’a yakalanan kişi sayısı 8 milyon 31 bin 407’ye ulaştı

Dünyada Kovid-19’a yakalanan kişi sayısı 8 milyon 31 bin 407’ye ulaştı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 20:17
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Dünyada Kovid-19’a yakalanan kişi sayısı 8 milyon 31 bin 407’ye ulaştı

Dünyada Kovid-19’a yakalanan kişi sayısı 8 milyon 31 bin 407’ye ulaştı.

436 bin 297 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan virüse yakalanan 4 milyon 148 bin 423 kişi ise sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri’nde 2 milyon 165 bin 872 kişi virüse yakalanırken, 117 bin 883 kişi de yaşamını yitirdi.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya’da vaka sayısı 867 bin 882’ye, can kaybı 43 bin 389’a çıktı.

Korona virüs salgınından geç etkilenen ülkelerden Rusya’da ise vaka sayısı 537 bin 210’a çıktı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı da 7 bin 91’e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının başladığı Çin’de ise ikinci dalga korkusu yaşanıyor. Hükümet, başkent Pekin’de 10 mahalleyi karantina altına aldığını duyurdu.

Çin’de son 24 saatte 49 vaka tespit edildi. Çin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 49 vakanın 39’unun Çin’den, 10’unun ise dışarıdan geldiği belirtildi. Vakalarının 36’sının ise başkent Pekin’den olduğu duyuruldu. Ülkede son verilere göre 83 bin 181 vakanın 78 bin 370’i iyileşti ve toplamca 4 bin 634 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsCovid-19
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