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Dünyada "Mu" mutasyonu paniği!

Kolombiya'da ortaya çıkan ve "Mu" olarak bilinen yeni koronavirüs mutasyonunun Japonya’ya sıçradığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken mutasyon" olarak tanımlanan "B.1.621", vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamadığı Japonya’da endişeleri arttırdı.

02 Eylül 2021 Perşembe 13:46
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Dünyada "Mu" mutasyonu paniği!

Koronavirüs salgınında mutasyon endişesi dünya kamuoyunda sürerken, Kolombiya'da ortaya çıkan ve "Mu" olarak bilinen yeni mutasyonun Japonya’da ilk kez görüldüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken" mutasyon olarak tanımlanan ve "B.1.621" olarak da bilinen mutasyona havaalanlarındaki karantina merkezlerinde pozitif sonuç veren 2 yolcuda rastlandığı açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı, pozitif sonuçlar üzerinde yapılan genetik incelemelerde vakaların Mu mutasyonu olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Haziran ayı sonlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Narita Havalimanı'na gelen 40'lı yaşlardaki bir kadın yolcu ile Temmuz başında İngiltere'den Haneda Havalimanı'na inen 50'li yaşlardaki bir diğer kadın yolcunun Mu mutasyonu ile enfekte olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

DSÖ RİSKE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kolombiya'da ortaya çıkan Mu mutasyonu, DSÖ tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken mutasyon" olarak tanımlamıştı. DSÖ, Mu mutasyonunun küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0.1 seviyelerinde olmasına karşın, Kolombiya’da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador’daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğuna dikkat çekmişti.

Şimdiye dek görülen koronavirüs mutasyonlarını VOC (endişe verici mutasyon) ve VOI (ilgi mutasyonları) olarak sınıflandıran DSÖ, daha önce Alfa, Beta, Gamma ve Delta mutasyonları "endişe mutasyonları" sınıfına dahil etmişti. "Mu mutasyonu" ise an itibariyle takip edilmesi gereken "ilgi mutasyonları" arasında yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMu MutasyonuJaponya
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