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Dünyada ünlü model Cadılar Bayramı partisinde solucan oldu

Her yıl birbirinden ilginç görüntülere sahne olan Cadılar Bayramı bu yıl da geleneği bozmadı. Ünlü model Heidi Klum'un oltaya takılmış solucan kostümüyle katıldığı partide dünyanın en zengin insanı Elon Musk da boy gösterdi.

01 Kasım 2022 Salı 22:32
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Dünyada ünlü model Cadılar Bayramı partisinde solucan oldu



'Cadılar Bayramı kraliçesi' unvanını her sene giydiği dikkat çekici kostümlerle hak ettiğini gösteren ünlü model Heidi Klum, bu sene de ilginç bir görünüm tercih etti.

SOLUCAN OLDU

Alman model, kendisinin organize ettiği Cadılar Bayramı partisine oltaya takılmış soluncan kılığında katıldı.

Klum'un eşi ise oltayı tutan balıkçı kostümüyle partiye katıldı.

Gecenin sürpriz ismi ise şüphesiz Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk oldu.

Gecede kırmızı renkte bir savaşçı kostümü giyen Musk'ın tam olarak hangi karakter olarak partiye katıldığı bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre Musk'ın kostümünün değeri 7500 dolar.

Anahtar Kelimeler:
Heidi KlumCadılar BayramıElon MuskParti
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