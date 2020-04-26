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Dünyada vaka sayısı 2 milyon 920 bini geçti

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 920 bini aştı.

26 Nisan 2020 Pazar 08:02
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Dünyada vaka sayısı 2 milyon 920 bini geçti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 921 bin 439'a ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 960 bin 899 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 223 bin 759 vakayla İspanya, 195 bin 351 ile İtalya, 161 bin 488 ile Fransa, 156 bin 513 ile Almanya ve 148 bin 377 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 827 vaka kayda geçti.

Son Güncelleme: 26.04.2020 08:13
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüs
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